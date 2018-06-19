工廠涉排氨氣廢水 宜縣府依流放毒物罪法辦

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭一家已歇業的工廠日前涉嫌排放氨氣廢水，遭宜蘭縣環保局於6月15日查獲。巧合的是，當天是流放毒物罪修正施行首日，縣府將蒐集相關事證後，移送法辦。

宜蘭縣環保局長周錫福今天在縣務會議指出，6月8日環保局接獲通報，羅東鎮十六分圳有大量死魚，直到15日共計清理約1500公斤的魚屍，並發現當地河水的酸鹼值接近10。15日當天，環保局人員沿著上游查獲已歇業、過去從事水產加工的立祥發公司，涉嫌排放氨氣廢水。

他表示，這起案件除將依水污染防治法，可處新台幣3萬元到300萬元罰鍰之外，刑法190條之1的流放毒物罪修正條文經總統於6月13日公告，生效日是6月15日，也就是這起案件遭查獲違規行為的當天，修正條文規定「投棄、放流、排出、放逸或以他法使毒物或其他有害健康之物污染空氣、土壤、河川或其他水體者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金。」