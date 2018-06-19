讀賣巨人三軍來台首戰 林樺慶與櫻井俊貴扛先發

（中央社記者謝靜雯台北19日電）日職讀賣巨人三軍來台打交流賽，明天首戰將與中職Lamigo桃猿隊交手，桃猿隊由年輕投手林樺慶先發，巨人則由2015年選秀第一指名投手櫻井俊貴應戰。

讀賣巨人三軍來台，預計安排4場交流賽，明天首戰與桃猿隊交手，21日與文化大學棒球隊比賽，22、23日則將與印尼雅加達亞運中華培訓隊打2場比賽，亞運中華隊總教練許順益表示，日職投手有不錯水準，希望藉由這兩場比賽，刺激中培隊打擊。

旅日讀賣巨人隊投手廖任磊也有跟著球隊來台，巨人由三軍總教練江藤智領軍，明天下午1時於桃園棒球場比賽，免費開放觀眾入場。