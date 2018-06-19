金曲獎林俊傑好忙 入圍又擔綱壓軸表演

林俊傑今年入圍金曲獎6大獎項，他坦言，最希望拿下最佳專輯獎，「這張專輯只要少了任何一首歌就不完整了」，更指出這張專輯對他而言意義非凡，就像是用音樂寫給大宇宙的一封瓶中信。

第29屆金曲獎頒獎典禮將在23日晚間於台北小巨蛋舉行，主辦單位今年邀請林俊傑擔任壓軸演出，這也是他今年第三度問鼎金曲歌王寶座，問到頒獎當天會帶什麼幸運物延續前幾屆好運，林俊傑笑說：「媽媽就是我的幸運女神。」

（中央社記者鄭景雯台北19日電）第29屆金曲獎將在23日頒獎，今年請到歌手JJ林俊傑擔任壓軸演出，他今年入圍6大獎又受邀表演，堪稱金曲最忙藝人。

被問到這次要是得獎最想做的一件事，林俊傑說想好好放個假，帶著同事與家人，去旅遊放鬆一個禮拜。

林俊傑也透露，他在金曲獎的演出，將回顧15年來在音樂創作路上的心路歷程，他將每一個人比喻成是宇宙裡的光點，隨著萬物星移，時而璀璨閃爍，時而脆弱黯淡。

為了這段表演的視覺特效，金曲獎首度使用好萊塢電影等級的NCAM、廣播級即時AR攝影機3D追蹤系統，以翻轉小巨蛋的AR特效來呈現演出，這也是目前最頂級的空間追蹤設備，能完全掌控三度空間，並克服一般AR在室內外環境光源限制，也是台灣首次在LIVE表演運用。

除此之外，合作演出的團隊包括台北愛樂管弦樂團，及台、美結合的樂團，共42位樂手一同合作，還邀請國際舞蹈家簡珮如跨界演出。（編輯：張芷瑄）1070619