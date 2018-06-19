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饗賓集團展店邁步伐 今年營收估破30億

中央社2018/06/19 15:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北19日電）饗賓餐飲事業因應展店需求，著手中央廚房二廠擴廠，並在嘉義購地設農產集貨中心，受惠展店效益，今年營收估破新台幣30億元；同時，旗下「饗食天堂」預計7月調漲售價約1成。

旗下擁饗食天堂等6品牌的饗賓餐飲事業，目前全台共有32個據點，分別為吃到飽餐廳「饗食天堂」10家、高價吃到飽餐廳「饗饗」1家、蔬食餐廳「果然匯」1家、川菜餐廳「開飯川食堂」14家、西式排餐餐廳「朵頤牛排」2家、泰式餐廳「饗泰多」4家。

饗賓餐飲事業公共事務副總經理蔣艷蓉今天受訪時表示，今年後續將新增果然匯1家、開飯3家據點，其中果然匯會在桃園統領9月重開幕時進駐，預計開出新店型，通路數將進展為2家。

她進一步說，開飯今年陸續開設5家店點，繼2月在桃園遠百、4月台茂購物中心後，將在6至7月陸續插旗台中文心秀泰、左營新光三越、高雄夢時代，總店數將進展至17家，成為台灣通路數最多的中菜連鎖品牌。

饗賓餐飲事業去年營收近新台幣30億元，年成長11.5%，受惠展店效益，今年預估業績將達32億元，其中，「饗食天堂」單店月營收超過千萬元，是集團中營收占比最高的品牌，「開飯川食堂」單店月營收約280萬元至450萬元。

國內餐飲市場競爭，吃到飽餐廳眾多，蔣艷蓉表示，定位高價吃到飽餐廳的「饗饗」因其獨特性和市場定位，業績超乎預期，單月業績預估達為2600萬元；而饗食天堂進入市場已達17年，預計今年7月1日將提升菜色、陸續改裝導入第5代店型，並計劃調漲10%的售價，從「饗饗」發想，希望更精緻，改變過去國人對吃到飽餐廳「就是要吃到撐」的刻板印象。

饗賓餐飲事業今年暫無新品牌計畫，除了著手積極培育人才，同時因應展店需求，桃園中央廚房二廠已著手擴廠，並在嘉義購地，打算開設農產集貨中心，也透過上游溯源，深入產地向農民採購，可降低食安風險。（編輯：林沂鋒）1070619

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