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中央社

黑豹橫掃影視獎 主角籲肯定現實世界英雄

中央社2018/06/19 15:55
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）超級英雄電影「黑豹」今天在MTV電影電視大獎（MTV Movie and TVAwards）橫掃4項大獎，獲獎演員將獎座獻給一名曾擊退槍手的真英雄，並說這將使獎項更具意義。

路透社報導，「黑豹」（Black Panther）多由非裔演員擔綱演出，全球票房收入超過13億美元（約新台幣391億元）。

這部賣座電影今天不但拿下年度最佳電影，飾演Killmonger的新生代演員麥可B喬丹（Michael B.Jordan）也抱走最佳反派獎。

「黑豹」主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）則一舉拿下最佳演出獎及最佳英雄獎。

查德威克鮑斯曼在「黑豹」裡飾演虛構非洲國度瓦干達（Wakanda）的領導人，他今天特別將獎座獻給一名與好萊塢毫無關係的男子。

查德威克鮑斯曼說：「最佳英雄獎超棒，但肯定現實生活中的英雄，才更有意義。」

他接著邀請29歲的水電工人小蕭奧（James ShawJr.）上台。小蕭奧4月在納希維爾市（Nashville）的鬆餅屋（Waffle House）奮勇擊退一名槍手。槍手當時已槍殺4人，小蕭奧若未見義勇為，恐釀更多死傷。

「黑豹」演員溫斯頓杜克（Winston Duke）也感謝影迷支持這部電影。

「黑豹」橫空出世，成為北美影史第3高票房的電影，亮眼成績消除好萊塢對這類電影能否吸引更多影迷捧場的疑慮。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳亦偉）1070619

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