影／路燈竟有2套報修系統　洪宗楷批張國洲浪費公帑

民進黨台東市長參選人洪宗楷今天質疑現任台東市長張國洲花了510萬元公帑，建置路燈清查及維護登錄資訊系統，但台東縣政府早已建置功能相同的報修系統，現在台東市區隨處可見同一根電線杆上，有兩套路燈報修系統，直呼有必要浪費公帑嗎？張國洲則是回應：洪宗楷的指控，只是為了選舉，惡意扭曲。

一根電杆上怎麼會有這麼多編號？縣府與市公所竟然製作相同的報修系統？程序上明顯有瑕疵，到底是怎麼一回事？

洪宗楷表示，台東市內的路燈燈桿有兩個路燈報修的QR-Code系統，藍色貼紙是縣政府製作，黃色鋁牌則是市公所製作，將掃條碼進去後，卻出現功能相同的報修系統，實在沒有必要重複建置兩套系統？

張國洲回應表示，台東市全市有16000盞路燈，經台東縣政府逐年全部更換為LED燈，其中有11000盞路燈是承包商在完成LED燈更換後，免費印製有報修QR-Code的貼紙，並黏貼在新路燈上，為縣府建置報修平台作為回饋，縣府部分是一毛錢未花。

市公所說，為朝向ｅ化城市治理，台東市公所向縣府爭取到350萬元經費建置台東市路燈便民服務管理系統，完成全市1萬6000盞路燈編號牌及QR-Code條碼，並建置網路報修平台，只要民眾發現路燈故障時可掃描路牌上的QR-Code條碼直接報修。

洪宗楷說，市公所資源重複投資與沒效率，疊床架屋的行為，白白浪費公帑，洪也質疑同樣的材質，竹東鎮每片只要200多元，台東市卻要300元，台東市公所應明評選過程。

張國洲強調，路燈報修系統徵選過程透明公開，經得起考驗，除了採購數量與施作方式，台東還有交通運輸問題，很多材料因地方市場小，廠商沒庫存，要從西部運來，而且台東市的裡頭內容有報修、認養路燈等，系統建置比較複雜，當然比較貴，洪的質疑是對評選委員人格的汙衊。

不過，市公所也告知，經過里長們反映，以往傳統的路燈報修，若逢周五路燈故障，需要等待假日過後才能報修，維修工班再排定維修路線，通常需花費10至15天才能讓路燈再現光明，如今該系統只要登入，維修工班最慢在5天內即修復路燈，里長們已很少接到里民抱怨路燈不亮的電話了。



▲民進黨籍台東市長參選人洪宗楷針對路燈報修系統質欵台東市長張國洲浪費公帑。（圖／記者鄭志宏攝）



▲不僅兩套相同系統在運作，路燈桿上也貼滿各式各樣鋁牌和貼紙，給民眾髒亂的感覺。（圖／記者鄭志宏攝）