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國中會考榜首雙狀元　全畢業自24人小校

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/19 16:19
▲國中會考榜首雙狀元，全是畢業自24人小校-梧鳳國小。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.19）
▲國中會考榜首雙狀元，全是畢業自24人小校-梧鳳國小。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.19）

要補習才能考高分嗎？今年國中會考於日前放榜，自彰化偏鄉24人小學-梧鳳國小畢業的校友，憑著自學分別以5A++滿分45級分與44級分的高分，雙雙名列會考雙榜首，消息傳回梧鳳國小，師生驚喜不已，19日上午在該校舉辦「狀元校友」返校分享座談會，感謝師恩。
▲國中會考榜首雙狀元，全是畢業自24人小校-梧鳳國小。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.19）

從民國9年建校初期至今梧鳳國小，位於彰化縣埔心鄉與溪湖鎮交界，這幾年來，受到少子化與鎮上大校磁吸的衝擊，全校只有一班24個學生。這所特色小學在校長賴益進的帶領下，不僅繳出一張漂亮的成績單，同時教育學童要「飲水思源」，常懷感恩心，熱愛自己及生活環境的一切，尤其對鄉土的認識必須從小培養，才能不忘本，更能回饋社會。


▲國中會考榜首雙狀元，全是畢業自24人小校-梧鳳國小。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.19）

導師張鈺淨說，這些孩子在國小階段她並未給予過多的課業壓力與填鴨式考試。共同的特色是都沒有花錢到安親班補習。學校所給予的就是無限的陽光、草地還有漂亮的彩虹操場與舒適美觀的圖書館讓他們奔跑、徜徉。他們所仰賴的就是梧鳳國小所規劃豐富且充實的國小生活，就足以讓他們國中的學習生活打下了紮實的基礎。


▲國中會考榜首雙狀元，全是畢業自24人小校-梧鳳國小，鄉長張乘瑜(前)驚喜萬分。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.19）

其中最重要的一環，身為英語輔導團召集人的賴益進，非常重視培養國際觀，利用每年暑假邀請外籍老師，「華裔青年英語夏令營」，讓學生們在對於英語的活用與開口表達，都能朗朗上口。


▲國中會考榜首雙狀元，全是畢業自24人小校-梧鳳國小。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.19）

也正因為學校小，每個人都有機會能接受各種靜態與動態的活動訓練與競賽，老師也十分的熟悉每個孩子的特色。其中考出五科A++滿級分狀元的楊詠淳與黃慧君都非常感謝有梧鳳國小老師們的教導，讓他們以身為梧鳳人為榮。

關鍵字梧鳳國小彰化埔心會考
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