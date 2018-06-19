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中央社

劉曉波銅像搬移 泛民派嘆香港容不下劉曉波

中央社2018/06/19 16:13
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港19日電）香港時代廣場的劉曉波銅像遭業主反對，今天下午搬移。泛民主派人士梁國雄慨嘆擁有700萬人口的香港「容下不一個劉曉波」。

包括梁國雄所屬的社會民主連線等組織和個人一週前在港島銅鑼灣時代廣場擺放了已故諾貝爾和平獎得主、中國大陸民運人土劉曉波的銅像，但時代廣場業主提出異議，社民連方面下午搬走了銅像。

梁國雄在搬走銅像前召開記者會，表達了上述不滿。

他說，時代廣場多次與他們交涉，指銅像放置的地方為私人地方，銅像造成滋擾，要求他們搬走銅像，否則會向法庭申訴禁制令。

他說，由於訴訟費以港幣10萬計，他們沒錢，只好搬走銅像。

但梁國雄說，香港700萬市民中，不少是中國籍，卻容不下一個劉曉波的銅像，這是一種恥辱。

在記者會之後，社民連把銅像搬往附近另一個地方擺放，但有關地方也涉及私人及公用地，相關企業和政府都有可能干預。

一旦如此，銅像可能又要面對搬遷命運。

為紀念劉曉波於下週13日逝世一週年，一批港人捐獻港幣17萬元製造了這尊銅像，包括社民連等組織和個人預定下月17日在劉曉波逝世一週年時，搬往其他地方作悼念之用。

本月1日，相同的一批港人在同一地點擺放了劉曉波的頭像雕塑，以示紀念。

劉曉波為大陸民運人土，於2008年因起草「零八憲章」，被北京當局以煽動顛覆國家政權罪判處有期徒刑11年，在囚期間患肝癌病逝，去年7月13日病逝。其遺孀劉霞至今仍被軟禁。（編輯：翟思嘉）1070619

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