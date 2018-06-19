劉曉波銅像搬移 泛民派嘆香港容不下劉曉波

（中央社記者張謙香港19日電）香港時代廣場的劉曉波銅像遭業主反對，今天下午搬移。泛民主派人士梁國雄慨嘆擁有700萬人口的香港「容下不一個劉曉波」。

包括梁國雄所屬的社會民主連線等組織和個人一週前在港島銅鑼灣時代廣場擺放了已故諾貝爾和平獎得主、中國大陸民運人土劉曉波的銅像，但時代廣場業主提出異議，社民連方面下午搬走了銅像。

梁國雄在搬走銅像前召開記者會，表達了上述不滿。

他說，時代廣場多次與他們交涉，指銅像放置的地方為私人地方，銅像造成滋擾，要求他們搬走銅像，否則會向法庭申訴禁制令。