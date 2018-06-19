分屍男自稱賽德克　警打臉「非原住民」　族人怒嗆：廢物

大言不慚！華山分屍凶嫌陳伯謙在華山文創園區自治草原設置小木屋，並開設「傳統弓道體驗課程」教人如何射箭，日前他還自稱是原住民「賽德克族」，接受原住民電視台訪問，誇下海口表示自己要推廣原住民文化。不過，警方近日調查發現，他根本不具原住民血統，絕非賽德克族，消息一出，引發族人不滿，怒批他是「廢物！」

37 歲的陳伯謙是一名射箭教練，近日疑似性侵不成將一名高姓女子勒斃，隨後又將高女遺體以菜刀分屍，棄屍於雙北各地山區。日前他面對警方訊問時，聲稱自己是原住民「賽德克族」人，並表示因為想宣揚原住民傳統文化，透過創意提案申請，在華山草原建設「野居草堂」小木屋，介紹《弓與箭的歷史演進》，讓民眾體驗射箭樂趣。