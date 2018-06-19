NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈IG 防網路成癮　推時間管理功能前隊友告誡：千萬別去C羅家吃飯凱擘大寬頻500M只要$799
社會

分屍男自稱賽德克　警打臉「非原住民」　族人怒嗆：廢物

社會中心／綜合報導2018/06/19 17:00
▲分屍凶嫌陳伯謙自稱「賽德克族」人，警方經查證血統後發現，他根本沒有原住民血統。（圖／翻攝自臉書）
▲分屍凶嫌陳伯謙自稱「賽德克族」人，警方經查證血統後發現，他根本沒有原住民血統。（圖／翻攝自臉書）

大言不慚！華山分屍凶嫌陳伯謙在華山文創園區自治草原設置小木屋，並開設「傳統弓道體驗課程」教人如何射箭，日前他還自稱是原住民「賽德克族」，接受原住民電視台訪問，誇下海口表示自己要推廣原住民文化。不過，警方近日調查發現，他根本不具原住民血統，絕非賽德克族，消息一出，引發族人不滿，怒批他是「廢物！」

37 歲的陳伯謙是一名射箭教練，近日疑似性侵不成將一名高姓女子勒斃，隨後又將高女遺體以菜刀分屍，棄屍於雙北各地山區。日前他面對警方訊問時，聲稱自己是原住民「賽德克族」人，並表示因為想宣揚原住民傳統文化，透過創意提案申請，在華山草原建設「野居草堂」小木屋，介紹《弓與箭的歷史演進》，讓民眾體驗射箭樂趣。


▲陳伯謙在華山草原建設「野居草堂」小木屋，介紹《弓與箭的歷史演進》，讓民眾體驗射箭樂趣。（圖／翻攝自臉書）

豈料，警方經查證血統後發現，陳嫌根本不是賽德克族人，也毫無原住民血統。消息一出，引發賽德克族人不滿，有網友甚至在臉書發文寫道：「那個台北殺人分屍犯草山巖自稱賽德克，我看了他臉書照片…五官就沒一點像的，也沒文化，完全用皮毛都不算的假文化詐騙而已。」

該名網友指從陳嫌的服裝搭配上可以發現，他很喜歡日本傳統文化與賽德克，但他連一點賽德克文化的概念都沒有，氣得直說想去台北吐陳嫌口水，更痛批他是「沒文化卻用文化詐騙的廢物！」


▲一名賽德克族的原住民在臉書發文痛罵分屍渣男陳伯謙。（圖／截取自Qsiya Behu臉書）

關鍵字賽德克族文化原住民陳伯謙分屍華山射箭
變態渣男指姦屍體　分屍還挖掉雙乳

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan