分屍男自稱賽德克　警打臉「非原住民」　族人怒嗆：廢物

大言不慚！華山分屍凶嫌陳伯謙在華山文創園區自治草原設置小木屋，並開設「傳統弓道體驗課程」教人如何射箭，日前他還自稱是原住民「賽德克族」，接受原住民電視台訪問，誇下海口表示自己要推廣原住民文化。不過，警方近日調查發現，他根本不具原住民血統，絕非賽德克族，消息一出，引發族人不滿，怒批他是「廢物！」
37 歲的陳伯謙是一名射箭教練，近日疑似性侵不成將一名高姓女子勒斃，隨後又將高女遺體以菜刀分屍，棄屍於雙北各地山區。日前他面對警方訊問時，聲稱自己是原住民「賽德克族」人，並表示因為想宣揚原住民傳統文化，透過創意提案申請，在華山草原建設「野居草堂」小木屋，介紹《弓與箭的歷史演進》，讓民眾體驗射箭樂趣。
▲陳伯謙在華山草原建設「野居草堂」小木屋，介紹《弓與箭的歷史演進》，讓民眾體驗射箭樂趣。（圖／翻攝自臉書）
豈料，警方經查證血統後發現，陳嫌根本不是賽德克族人，也毫無原住民血統。消息一出，引發賽德克族人不滿，有網友甚至在臉書發文寫道：「那個台北殺人分屍犯草山巖自稱賽德克，我看了他臉書照片…五官就沒一點像的，也沒文化，完全用皮毛都不算的假文化詐騙而已。」
該名網友指從陳嫌的服裝搭配上可以發現，他很喜歡日本傳統文化與賽德克，但他連一點賽德克文化的概念都沒有，氣得直說想去台北吐陳嫌口水，更痛批他是「沒文化卻用文化詐騙的廢物！」
▲一名賽德克族的原住民在臉書發文痛罵分屍渣男陳伯謙。（圖／截取自Qsiya Behu臉書）