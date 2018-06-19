小米突然延後陸股上市 相關類股大跌

聲明說，小米將向中國證券監督管理委員會發起申請，延後召開發審委會議。

小米發言人官方微博今天早上8時許突然發表聲明表示，經過反復慎重研究，決定分步實施在香港和大陸的上市計畫，即先在香港上市之後，再擇機透過發行CDR的方式在大陸上市。

（中央社台北19日電）中國大陸手機製造商小米科技公司今天早上突然宣布延後在上海A股發行CDR（中國存託憑證）的計畫後，小米CDR概念股在陸股開盤即大跌；消息不約而同指向中國監管部門介入調控。

對此，中國證監會隨即在官網發布公告指出，「尊重小米集團的選擇」，決定取消今天的審核會議。

每日經濟新聞報導指出，小米CDR概念股今早開盤即大跌，奧士康、京泉華、宇環數控、同益股份集體跌停；普路通、安潔科技、歌爾股份等大幅下挫。

小米是陸股第一檔申請發行CDR的獨角獸企業，此前僅12天就獲得中國證監會准許審核，比富士康工業互聯（FII）的36天還快，寫下新紀錄。

最新消息不約而同指出，小米突然延後在陸上市，可能與中國監管部門介入調控有關。

騰訊一線報導引述接近監管部門的人士分析，由於擔心小米CDR的估值壓力，因此監管層想等港股的估值邁入合理區間再做定奪。

華爾街見聞也引述接近證監會人士表示，小米延後CDR也是好事，小米估值預期比較高，而當小米在香港上市後，價格一定會有合理區間，可以等到這個合理區間後再發行CDR，將更有利於市場與投資者。

法制晚報引述經濟學家宋清輝指出，當前陸股行情不佳，並非小米申請CDR的最佳時間窗口，同時市場也十分擔憂CDR「抽血」效應。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070619