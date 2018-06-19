中國承諾柬埔寨30億軍援 並重啟聯合軍演

柬埔寨國防部發言人素西（Chhum Sucheat）說，魏鳳和「承諾提供1億多美元的援助」，供柬埔寨任意使用；此外，中國與柬埔寨軍隊明年將再度舉行「金龍」（Dragon Gold）聯合軍演。

中國提供軍事援助是由來訪的國防部長魏鳳和提出，他於6月16日到金邊參加中國與柬埔寨軍事展覽，訪柬埔寨行程明天結束。

柬埔寨將於7月29日舉行大選，總理洪森的執政黨預計可輕鬆勝選，因為最高法院去年11月在政府要求下解散主要反對黨柬埔寨救國黨（CNRP），批評人士則指控當局破壞民主。

（中央社金邊19日綜合外電報導）柬埔寨國防部今天表示，中國承諾提供柬埔寨超過1億美元（約新台幣30億元）的軍事援助，兩國軍隊明年將再度舉行聯合軍演，凸顯北京當局與柬埔寨之間的穩固關係。

素西告訴路透社：「他沒有指明我們可以買什麼，只是供我們用在需要的地方。」

中國是柬埔寨最大援助國，中國的支持為統治柬埔寨33年的洪森提供一大助力。

柬埔寨最高法院解散反對黨，招致美國與歐洲聯盟等國譴責。洪森則指控美國支持柬埔寨救國黨發起「顏色革命」，推翻他的政府。

柬埔寨無限期暫停與美國的聯合軍演，但自2016年起兩度與中國舉行聯合軍演。（譯者：張曉雯/核稿：羅苑韶）1070619