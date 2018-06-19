來台半世紀 歐修士最後大體也要捐出來

白冷教會來台60多年，歐修士在台東服務就超過50年，早已在台東落地生根，一口流利國語，完全融入台東。歐修士致力自然環境保護，民國80幾年，結合台東民意代表，成立「台東縣環保協會」，成為台東環保的先驅，當政治人物失去環保熱忱時，他仍繼續致力自然環境保護，自行廣植樹木，山上造林。

民國53年8月、那年27歲的歐修士 (原名歐思定，Augustin Buchel) 離開富裕的故鄉瑞士，來到貧瘠的台灣，他特別喜歡台東，因為這裡的向陽山地形類似家鄉的阿爾卑斯山，就這樣一待就超過半世紀，今年83歲的他是目前在台東奉獻最久的外國人。

外籍大愛台灣情系列4（中央社記者盧太城台東縣19日電）去年8月，等待54年的身分證，終於拿到手，天主教白冷教會歐修士迫不及待將身分證放入上衣口袋。他說，早已決定留在台東終老，「我連大體都已捐出來了」。

除創立「台東環保協會」外，他更用實際行動擁抱大自然，創立「向陽登山社」，首位拿到國內高山響導證的外國人，鼓勵台東民眾親山，50幾年來他走遍台灣大小山。

「這可能是意外」，歐修士說，當時他們傳教士沒有身分證，警政署怎麼會發給他嚮導證，他也搞不清楚，就這樣成為唯一有嚮導證的外國人，目前是台東年紀最年長的山友。

台灣的多山地形和瑞士相同，他最喜歡的是海拔3600公尺的向陽山，至少爬過30次，向陽山是歐修士心中撫慰鄉愁的阿爾卑斯山。

民國102年是歐修士到台東50週年，50名左右台東鄉親，陪同他登上向陽山，每人準備一顆蘋果，登頂後，大家拿出蘋果在三角點前排一個「50」字樣，歐修士的朋友、歐巴螞蛋糕店老闆特別揹了3個蛋糕到山頂，讓歐修士相當感動。

民國104年，5月5日，台東鄉親再度陪同歐修士登向陽山，開香檳、切蛋糕，幫他歡度80大壽。

「成為正港台灣人是一直是我的希望」，去年8月間從台東縣長黃健庭手中接下身分證，歐修士迫不及待將身分證放入上衣口袋。期待、滿足、愉悅的心情溢於言表。他說，早已決定留在台東終老，「我連大體都已捐出來了」。

歐修士到台東55年，成為奉獻台東最久的外國人。台東聖母醫院、公東高工、救星教養院都在他的協助下依序成立運行，台東的醫療、教育和照顧弱勢團體，都有他留下的身影。

除了歐修士外，台東天主教白冷教會還有瑞士籍神父魏主安、葛德神父、吳若石神父、先後於民國50幾年間來台灣，默默幫助弱勢族群，造福當時偏遠百廢待興的台東小鎮至今。

魏主安神父，今年87歲，民國52年到台灣，至今已有54年。服務走遍台東，和葛德神父策畫興建「河川地築堤耕作為良田」，改善農民生活，並捐出土地蓋幼稚園。

今年82歲的葛德神父，在台東犧牲奉獻53年，服務範圍跨越黑潮至蘭嶼，他常說的話「我有四個輪子，兩個在東河，兩個在蘭嶼」，民眾只要聽到噗噗的摩托車聲，就知道葛神父來了。

10幾年前知名的「吳神父」腳底按摩，就是吳若石神父，今年78歲，民國59年到台東，至今48年。他研究推廣腳底按摩，從民國78年起，長居東海岸長濱天主堂，無償教導阿美族人、教友與新住民學習腳底按摩，改善生活生計。

台東白冷教會神父、修士，在台東漫長的奉獻，比台東人更台東化，一起喝小米酒，環保的先驅，連最後大體都捐出，他們的故事成為台東最動人的樂章。(編輯:孫承武)1070619