奉獻一甲子 美籍修女華淑芳讚台灣好美麗

如今說得一口流利國語的華淑芳，講起台語也很「輪轉」。可是，想起剛離開美國時，其實連一句中文也不會。她說，自己學會的第一句中文是搭船橫越太平洋時，向船長學的「好美麗」。

大學畢業2年後，26歲的華淑芳因「天主的感召」，隻身從美國東岸芝加哥搭了18天的船，到當時醫療資源十分貧脊的台灣西部嘉義山區。

外籍大愛台灣情系列2（中央社記者江俊亮嘉義市19日電）自稱擁有「美國鼻、台灣心」的86歲美籍修女華淑芳，奉獻台灣醫療與教育60年。她笑稱自己是「正港的台灣人」，台灣就像她學到的第一句中文「好美麗」。

到台灣後，華淑芳跟隨教會落腳嘉義縣梅山鄉，住的是當時台灣鄉下常見的「竹管仔厝」（竹編泥牆房屋）。第一天晚上睡覺時，有隻大蜘蛛從天花板掉了下來，讓她嚇得一夜沒睡好，但她還是說「好美麗」。

這位原本只會說「好美麗」的美籍修女，發現偏鄉醫療資源奇缺，於是在梅山鄉創立海星診所，為居民防治當時盛行率極高的小兒麻痺、瘧疾、寄生蟲等疾病。

有一天，一名住在嘉義縣海區的母親懷抱著奄奄一息的嬰兒，坐了2、3個小時公車到梅山看病，不料，母子兩人剛到診所時，嬰兒就因病情惡化而過世。

華修女感傷地說，她至今仍難忘那名母親嚎啕大哭的表情，以及自己接過嬰兒時，毛毯裡殘留的嬰兒餘溫，那種濕濕、熱熱的感覺。

還有一次，有個孩子因為重病，必需轉到公立醫院救治，但孩子的家人卻沒錢辦理住院，陪同的華修女得知後，立刻回診所拿錢，但孩子竟在此際不幸過世。

這些憾事讓華修女十分揪心，也暗自發願要設立醫院救人。自此，她連續幾年來回奔走台美兩地募款，終於在1965年興建天主教聖馬爾定醫院，成為嘉義市民口中的「美國仔病院」。

聖馬爾定醫院裡掛著一幀黑白老照片，畫面中有一名神父和兩名修女用擔架抬著一名小女孩，走在崎嶇的山林石徑上，要將女孩抬下山救治，其中一名修女就是華淑芳。

原來，躺在擔架上的12歲女孩，因放學後到筍園剝竹筍，不慎被尖銳的筍殼插進小腿而流血，原本她不以為意，後來卻因細菌感染而無法行走，家人於是將她送醫。

不料，小女孩住院幾天後，病情惡化，被醫師宣布「沒救」，家人無奈，只好把她帶回家「等死」。

當時在山區傳教的傳教士羅逢春獲悉後，請求華修女協助，華淑芳立即與另一名修女和神父上山，用擔架將女孩抬下山，轉送高雄市天主教樂仁醫院（今聖功醫院），救了女孩一命。

50年後，當年獲救的女孩陳素雲，已是年過六旬的婦人，嫁到高雄的她，多年來雖然掛念著兒時的救命恩人，卻一直無緣尋訪；直到有一次在廟會看戲，內心被深深觸動，才決定尋訪恩人。

2012年5月，62歲的陳素雲由家人陪同找到華修女，她紅著眼眶擁抱修女致謝，並捐款作為崇仁護專基金。華修女只是謙卑地說：「是天主透過我的手來救人。」

秉信「愛能超越一切」的華修女，在創立聖馬爾定醫院4年後，1969年又成立崇仁護校（1991年升格為崇仁醫護管理專科學校）、1998年在阿里山成立第一座24小時醫師駐診的醫療站。阿里山醫療站團隊於2011年獲第21屆醫療奉獻團體獎，由華修女代表領獎。

華淑芳對台灣的奉獻，2007年獲頒「績優外籍宗教人士」、嘉義市榮譽市民；2011年獲頒「馬偕計畫」認證（外僑永久居留證）；2012年榮獲第22屆醫療奉獻獎；2017年獲頒中華民國身分證。

聖馬爾定醫院院長陳美惠修女表示，其實早在多年前，各方就有意提報華修女角逐醫療奉獻獎，但華修女都婉拒，還說「我不要什麼獎，我只要一所護專」、「我只希望在阿里山蓋醫院」。

獲得外僑永久居留證時，華修女曾說：「台灣太好了，有健保，有很好的醫院、醫生；不像美國窮人，一生病就發愁。」有了這張居留證，她搭車、門票都半價，可以陪來台友人去故宮博物院、阿里山、日月潭、太魯閣等地參觀。

她說：「台灣好美麗，是我的故鄉。」（編輯：唐聲揚/施燕飛）1070619