服務偏鄉不中斷 南耀寧：這早已是我的家

南耀寧對中國文化有興趣，大學攻讀中文、英文，後來申請中法獎學金到中國大陸天津的南開大學深造，研讀中國歷史，最後取得博士學位；說著一口流利中文的他，西元1996年來到台灣之前，已在香港撰寫新聞分析長達14年之久，一路當上刊物主編。

來自法國的南耀寧，出生不久就受洗，由於在天主教家庭中成長，耳濡目染下，小時候就想要當一位神父，但沒想到自己的人生，有一半時間會在家鄉以外的另一個國家，奉獻他的人生。

外籍大愛台灣情系列1（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）「我是台灣人、原住民」。法國籍神父南耀寧（Yves Nalet, S.J.）來台22年，將大半生奉獻給新竹縣尖石山區，曾經5年時間，從輔大騎腳踏車每週往返尖石，單程約70公里、花費3.5個小時，因為對台灣大愛，讓他堅持不中斷。在他心中，早已把台灣當作自己家。

南耀寧來到台灣後，仍持續、定期汲取近百份報章雜誌，編撰「中國消息分析」週刊，研究、分析中國政策及經貿文化等各方面時事新聞，彙編成冊典藏於國家圖書館，是研究中國大陸的重要文獻。

1998年，南耀寧原本服務的刊物停刊後，他在輔仁大學研究中國及兩岸關係，當時得知新竹縣尖石鄉居民生活艱苦，需要更多有形、無形資源投入，且當地耶穌會缺少神父，於是決定每週末前往幫忙，服務當地居民。

然而，南耀寧從輔大到尖石的交通，竟是以腳踏車每週往返，經計算單程約70公里、需花費3.5個小時，這樣每週都要長途跋涉到尖石幫忙做彌薩的日子，維持5年未間斷。

後來因為對尖石當地的感情越來越濃，決心改變生活方式，南耀寧自2003年開始定居尖石，而那台「超耐操」的腳踏車，目前就停放在嘉樂天主堂，南耀寧偶爾還是會騎它上山。

每年水蜜桃盛產期間，南耀寧也主動、義務協助原鄉桃農，建立從新鮮摘運、分級品管、直接運銷等整體配套作業，減少中盤商剝削，讓原住民賺到真正利潤，也使年輕人願留深山部落打拚，並教導果農自製果醬減少農損增加收入。

此外，南耀寧認為當地的泰雅族孩子缺乏學習資源，每週到後山偏遠國小義務指導學童英語課輔、品格教育課程等，以多元活潑教學方式與學童互動，培養孩子養成自動自發、良好生活習慣。

南耀寧在尖石住了15年，目前也身兼天主教新竹社服中心主委，由於幅員遼闊，走訪教友、各教堂單程約要102公里，對當地的人、事、物及交通等．自然是相當熟悉，總能看到他開著四輪傳動車奔馳在蜿蜒山路。

除了傳道，這些年來，南耀寧也幫助原住民改善醫療、生活環境，還從事長照及失智長輩、獨居老人關懷相關事務，他說，待過中國2年、香港10多年，在台灣生活後，開始喜歡這的一切，就像家一樣有親切的舒服感。

「他就像個和藹、慈祥的爸爸。」部落居民們談到南耀寧，都會露出幸福的神情，有人說，南神父這些年來，陪著部落孩子成長，教大家講英文、烤蛋糕給大家吃，突如其來的幽默話語，更是逗得大家笑呵呵，如父親般照顧著大家。

去年8月，南耀寧在移民署及新竹縣政府等單位協助下，成功歸化台灣國籍，拿到身分證與健保卡，正式成為「台灣人」，當時他開心且眼眶含淚和大家說，回憶這些年在台灣的日子，非常快樂，直呼「我早已把台灣當成自己的家」。（編輯：卞金峰）1070619