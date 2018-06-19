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中央社

持續降雨排水不及 高雄市積水左營地下道封閉

中央社2018/06/19 16:20
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市今天中午持續降雨，造成市區多處積水，水深逾20公分，左營地下道積水逾30公分，周邊交通大亂。

水利局資料顯示，高雄市累積24小時雨量逾200毫米，以茂林區雨量最大，茄萣及燕巢的降雨量也近180毫米。

由於降雨持續不停2到3小時，造成排水不及，左營區地下道積水逾30公分，水利局於下午2點40分許封閉地下道，請車行改道，但是也因此造成附近交通大亂。

仁武區鳳仁路、澄觀路在國10高速公路下，附近積水約30公分，市區也有不少零星積水。尤其機車道的多處洩水孔阻塞，影響排水，致機車騎士行經，水花四濺，影響車流及人行。

另外，高雄市有22條土石流黃色警戒，包括六龜區17條及桃源區5條，市府提醒民眾減少外出，非必要不要到山區。

積水地區還有輕軌C14車站哈瑪星站往橘線O1車站旅客通道一帶，積水深約6公分。有民眾從鐵道故事館要走向輕軌站，受到積水的影響，抱怨不便。高捷公司公共事務處長王柏雁表示，基於安全，已先行鋪設10餘公尺的棧板，方便乘客行走。

市府捷運局指出，鐵道故事館屬於歷史建築，將由文化局、水利局及高捷公司現勘，研商改善排水問題。（編輯：吳佳穎/）1070619

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