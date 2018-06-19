持續降雨排水不及 高雄市積水左營地下道封閉

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市今天中午持續降雨，造成市區多處積水，水深逾20公分，左營地下道積水逾30公分，周邊交通大亂。

水利局資料顯示，高雄市累積24小時雨量逾200毫米，以茂林區雨量最大，茄萣及燕巢的降雨量也近180毫米。

由於降雨持續不停2到3小時，造成排水不及，左營區地下道積水逾30公分，水利局於下午2點40分許封閉地下道，請車行改道，但是也因此造成附近交通大亂。

仁武區鳳仁路、澄觀路在國10高速公路下，附近積水約30公分，市區也有不少零星積水。尤其機車道的多處洩水孔阻塞，影響排水，致機車騎士行經，水花四濺，影響車流及人行。