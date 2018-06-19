成功募資5.75億美元　新加坡Sea集團紮根台灣

新加坡Sea集團今天宣布完成先前公佈的可轉債募資，發行規模從最初的4億美元增加到5.75億美元，顯示全球投資人對於蝦皮在東南亞與台灣強勁增長的認可。Sea集團也宣示在臺灣加大投資力度，協助臺灣產業升級，提升電商和電競國際競爭力。
Sea集團董事長兼執行長Forrest Li表示，全球投資人對此募資案的熱烈反映強調了Sea集團在快速成長的東南亞與臺灣所扮演的核心角色，「我們非常高興透過這次募資強化與既有投資人的關係，更進一步與認可Sea集團在東南亞與臺灣成長潛力及優秀領導地位的新投資者合作。」
Sea集團臺灣區負責人黃大維表示，Sea集團2010年就在臺灣開展創業，在這八年穩健成長下，旗下電商品牌蝦皮購物以及遊戲品牌Garena在臺灣已經成為近千人員工的大家庭。黃大維說，「臺灣是Sea集團的『起家厝』，我們會繼續秉持給予使用者最卓越體驗和促進產業升級的理念，不斷投入資源輔導在地中小型商家、培育優秀的電競選手，並且積極配合政府新南向計畫，協助臺灣品牌前進東南亞。」
黃大維進一步說明，Sea集團未來將在臺灣建置完善的物流倉儲系統，在當地創造更多就業機會，並持續創新蝦皮購物產品介面，讓臺灣的買家和賣家享受優質的電子商務體驗，並和臺灣中小企業一同成長，提升臺灣電商及電競產業鏈的國際競爭力。