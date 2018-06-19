成功募資5.75億美元　新加坡Sea集團紮根台灣

新加坡Sea集團今天宣布完成先前公佈的可轉債募資，發行規模從最初的4億美元增加到5.75億美元，顯示全球投資人對於蝦皮在東南亞與台灣強勁增長的認可。Sea集團也宣示在臺灣加大投資力度，協助臺灣產業升級，提升電商和電競國際競爭力。

Sea集團董事長兼執行長Forrest Li表示，全球投資人對此募資案的熱烈反映強調了Sea集團在快速成長的東南亞與臺灣所扮演的核心角色，「我們非常高興透過這次募資強化與既有投資人的關係，更進一步與認可Sea集團在東南亞與臺灣成長潛力及優秀領導地位的新投資者合作。」