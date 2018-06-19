帛漢1股換發凱美0.93股 加入國巨家族

凱美主要生產電解電容器以及馬達風扇產品，目前鋁質電解電容占比約70%，風扇占比約30%。

（中央社記者鍾榮峰、韓婷婷台北19日電）帛漢今天董事會決議通過以股份轉換方式，轉換為凱美電機100%子公司，加入國巨家族，帛漢每1股換發凱美0.93股，轉換基準日暫定為107年12月11日。

帛漢是全球最大乙太網路變壓器（Lantransformer）製造商，主要產品著重在網路通訊、寬頻設備內的濾波器和DC/DC轉換器等相關元件。

凱美表示，未來將選擇以銷售通路、生產管理模式相近的產業，作為合作、結盟或併購對象，朝向成為高附加價值電子零組件供應商。

帛漢106年度合併營收為24.23億元，稅後盈餘為3.19億元，每股盈餘（EPS）為5.27元，股東會通過每股配息5.1元。

帛漢第1季合併營收為5.64億元，營業毛利為1.99億元，合併毛利率為35.46%，稅前盈餘為1.17億元，稅後盈餘為7057萬元，每股盈餘為1.16元。（編輯：張均懋）1070619