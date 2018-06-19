克服視覺障礙 許勝崴力爭上游獲總統教育獎

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）就讀鹿港文開國小的許勝崴出生就被診斷有中度視覺障礙，視力只有0.03，讀書識字有困難，但在艱辛的求學路上奮勇前進，獲得總統教育獎，並許下願望希望成為律師幫助別人。

2018年的總統教育獎得獎名單日前出爐，56名得獎的學生中，彰化縣占了5名學生，彰化縣長魏明谷今天上午在縣長公館舉辦頒獎表揚典禮，表揚二水國中傅郁琪、員林國中林倩羽、南鎮國小廖妤珊、文開國小許勝崴以及培英國小王宥筌等5名學生。

5名接受表揚的學生中，就讀文開國小的許勝崴一出生就被診斷罹患中度視覺障礙，視力只有0.03，許勝崴的家人帶著他四處求神問卜、就醫，但視力依舊無法恢復，也讓許勝崴的求學路走來比一般人艱辛，謮書寫字時，必須花費比一般人更多的時間。