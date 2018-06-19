美中貿易戰 南亞吳嘉昭:電子材料影響大

（中央社記者韋樞台北19日電）美中貿易大戰，互祭商品高關稅，與美國和中國產業相關國家勢必受影響。南亞公司董事長吳嘉昭表示，南亞旗下的塑化品受影響不大，但電子材料部分受影響相對大。

美國總統川普15日宣布對中國價值達500億美元的進口商品課徵25%關稅，並於7月6日起生效，中國隨即祭出同樣金額的懲罰性關稅大旗，以為反擊。

川普今天再度發表聲明，他已下令美國貿易代表署列出將被課以新關稅的中國商品。同時揚言將對價值約2000億美元中國輸美商品課徵10%關稅，以報復北京對價值500億美元美國貨加徵關稅的做法。