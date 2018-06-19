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中央社

中科：盼3年內中興園區土地核配率達7成

中央社2018/06/19 16:30
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北19日電）位在南投縣的中科管理局中興園區，面積近37公頃，目前土地核配率近5成，局長陳銘煌今天說，鼓勵更多農技、文創等廠商進駐，目標是3年內把核配率提高至7成。

位在南投縣的中興新村，民國98年政府交由中部科學工業園區管理局推動「高等研究園區」，面積約259公頃，但開發過程面臨宿舍管理、文化資產保存等問題，導致園區發展受限，行政院經過多次協商檢討後，今年1月核定把科學園區範圍縮小至約36.58公頃，並更名為中興園區。

根據中科管理局統計，隨著正瀚生技等大廠進駐，目前中興園區土地核配率近5成，截至5月員工人數為631人，中科管理局長陳銘煌今天告訴中央社記者，現階段多家高科技廠商、研究單位、以及2家文創業者進駐，未來將鼓勵更多農業生技、文創等業者進駐，希望廠商數量規模可達到30家，並在3年時間內，把土地核配率提高至7成，活化土地利用及產業發展。

陳銘煌指出，中興園區擁有完整農業生技廠商，而在文創部分，中科管理局也希望更多文創業者加入一起打拼，中興園區擁有完整歷史文化建築及故事，非常適合文創業者，除了能夠在地生產，也可以開放廠房讓民眾參觀甚至體驗。

陳銘煌說，中科為了美化環境，砸下新台幣千萬元經費，整治荷花池、拓寬人行道、增設賞花平台等公共設施建設，把園區及周邊打造成適合廠商進駐，同時也適合民眾觀光休閒的空間。（編輯：李信寬）1070619

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