中科：盼3年內中興園區土地核配率達7成

（中央社記者朱則瑋台北19日電）位在南投縣的中科管理局中興園區，面積近37公頃，目前土地核配率近5成，局長陳銘煌今天說，鼓勵更多農技、文創等廠商進駐，目標是3年內把核配率提高至7成。

位在南投縣的中興新村，民國98年政府交由中部科學工業園區管理局推動「高等研究園區」，面積約259公頃，但開發過程面臨宿舍管理、文化資產保存等問題，導致園區發展受限，行政院經過多次協商檢討後，今年1月核定把科學園區範圍縮小至約36.58公頃，並更名為中興園區。

根據中科管理局統計，隨著正瀚生技等大廠進駐，目前中興園區土地核配率近5成，截至5月員工人數為631人，中科管理局長陳銘煌今天告訴中央社記者，現階段多家高科技廠商、研究單位、以及2家文創業者進駐，未來將鼓勵更多農業生技、文創等業者進駐，希望廠商數量規模可達到30家，並在3年時間內，把土地核配率提高至7成，活化土地利用及產業發展。