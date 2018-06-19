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〈貿易戰升溫〉美中貿易爭端加劇 美元兌日圓跌至一週

鉅亨網2018/06/19 16:43
鉅亨網 / NOWnews
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貿易戰疑慮籠罩市場，帶動日圓需求增溫，今 (19) 日美元兌日圓一度跌至 1 週低點。

美東時間週二凌晨 3 點 06 分，美元兌日圓下跌 0.86%，至 109.60，創 1 週以來新低。

台北時間週二下午 4 點 34 分，CNBC 數據顯示，美元兌日圓跌逾 0.75%，至 109.70；美元兌瑞士法郎亦走跌，跌幅約 0.57%，至 1.1498。

美國政府上週宣布，將對價值達 500 億美元的中國進口商品，施以懲罰性關稅，中方不甘示弱，也祭出同等規模措施，對 659 項、價值約 500 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅。

美國貿易代表署 (USTR) 於美東時間 6 月 15 日宣布，將分兩階段執行關稅措施，7 月 6 日起，會先對 818 項、價值 340 億美元的中國進口商品，課徵 25% 關稅，之後再對 284 項、價值 160 億美元的中國進口商品課稅。

中方隨即反擊，中國商務部公告，自 7 月 6 日起，對原產於美國的農產品、汽車、水產品等 545 項、約 340 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

另一方面，中方也將對化工品、醫療設備、能源產品等 114 項、約 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，實施時間會另行公告。

面對中國的強力回擊，美國總統川普再度出招，透過新聞稿指出，若中方再次提高關稅，美方將另對 2000 億美元的中國進口商品課徵關稅，稅率為 10%。

中國商務部立即回應，稱美方的行徑，違背了雙方多次磋商取得的共識，如果美國「失去理性、出台清單」，中國會祭出強而有力的反制。

美元兌日圓走跌。(圖：翻攝自CNBC)
美元兌日圓走跌。(圖：翻攝自 CNBC)
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