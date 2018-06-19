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中央社

金管會前主委兒請求繼母返還房產 法院判准

中央社2018/06/19 16:40
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北19日電）金管會前主委龔照勝兒子龔昱明，不滿繼母凌美琦在父親死後占用房產，打官司追討；士林地院近日判凌女要歸還房產，且在返還前，每月給付龔昱明新台幣3萬多元，全案可上訴。

士林地方法院判決書指出，龔昱明主張，父親在民國105年3月18日逝世，凌美琦卻未經他同意，占用父親在台北市內湖區的房子，妨害其所有權行使，自己權益受到損害；龔男請求凌女，應將房屋返還給他及其他全體共有人，並從105年3月19日起至返還房屋為止，按月給付他3萬2919元。

凌美琦主張，這間房屋是他與龔照勝的住所，在龔照勝死後，她為共有人，非無權占有之第三人；根據民法相關規定，基於身分地位終止，夫妻住所權為專屬被繼承人權利，這個性質不因當事人死亡而消滅。

凌女也說，她繳納房屋相關保管費用，而且龔照勝用這間房屋做設定抵押向銀行貸款，她已清償1659多萬元；另外龔昱明在龔照勝死亡前居住美國，客觀上無從得到他的同意，應有默示於遺產分割或達成管理合意前，同意由她管理，並無妨礙龔昱明的使用收益權，所以不構成無權占有，請求法院駁回原告之訴。

法官審理後認為，龔昱明與凌美琦為龔照勝的全體繼承人；龔昱明就本案已提出分割遺產的訴訟，凌美琦無法證明與龔昱明有遺產管理的合意；另外凌美琦與龔照勝婚後所住的房屋為夫妻共同住所，凌女於龔照勝死後繼續居住，她的輔助占有即失去依據，成為自主占有，不採信她抗辯指專屬權不會當然終止的辯詞。

法官認定，龔昱明主張父親死後，凌美琦於105年3月19日起即屬無權占有，請求凌與應給付相當租金一半的不當得利（3萬2919元），即屬有據，並採納龔昱明請求房屋要遷讓返還給他及其他全體共有人的主張。（編輯：李亨山）1070619

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