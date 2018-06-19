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中央社

騰輝-KY計劃轉上市 營運維持雙獲利引擎

中央社2018/06/19 16:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北19日電）興櫃騰輝電子-KY今天股東常會通過申請上市相關討論案，騰輝電子-KY近年積極調整產品結構，樂觀預期今年營收、獲利將優於去年，並維持大中華及歐美雙獲利引擎。

銅箔基板廠騰輝電子-KY今天股東常會通過申請上市、原股東放棄上市前現金增資發行新股的優先認購權相關討論案，為下半年送件申請上市跨出重要一步。

騰輝電子-KY說明，去年稅後純益新台幣2.98億元，比前年減少，因前年受惠轉投資中國大陸江蘇省蘇州老廠的遷廠補償金挹注，但去年本業獲利倍增，每股稅後純益5.4元，今天股東常會也通過每股配發去年現金股利1元、改選董事，並推舉勞開陸續任董事長。

騰輝電子-KY近年積極調整產品結構，今年股本雖因現金增資膨脹，勞開陸仍樂觀預期，今年將繳出營收、獲利優於去年的亮麗的成績單，騰輝電子-KY將維持大中華及歐美雙獲利引擎。

騰輝電子-KY表示，大中華市場將深耕主要應用在汽車照明及工業機電領域的高利潤散熱基板，車用發光二極體 (LED)照明預期將在幾年內呈現倍數成長；歐美市場聚焦於高耐熱，高可靠度的聚醯亞胺 (Polyimide)產品，並已在世界10大軍工巨頭中的8家及全球客機製造兩大龍頭均取得產品認可，為台、陸、韓廠商唯一取得認證的公司，預期未來3年會有不錯的年複合成長。(編輯：陳永昌)1070619

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