華山草原發生殺人分屍案 北市令停止活動

（中央社記者劉建邦台北19日電）華山草原發生殺人分屍案，台北市都市更新處今天說，要求進駐華山草原的野青眾團隊停止在草原上的一切活動，若檢調不需保全現場證據，會要求立即清理草原上物品。

檢警調查，住新北市的高姓女子透過臉書認識從事藝文工作的37歲陳姓男子，高女5月31日告知家人外出後，便前往台北市華山草原和友人相聚之後失聯。

台北市警方昨天通知涉案重大陳男到案說明，才證實高女遇害消息。陳男到案後供稱，5月31日因求歡不成，涉嫌徒手在華山草原勒斃30歲高姓女子，事後持刀分屍。