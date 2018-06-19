華山草原發生殺人分屍案 北市令停止活動

（中央社記者劉建邦台北19日電）華山草原發生殺人分屍案，台北市都市更新處今天說，要求進駐華山草原的野青眾團隊停止在草原上的一切活動，若檢調不需保全現場證據，會要求立即清理草原上物品。
檢警調查，住新北市的高姓女子透過臉書認識從事藝文工作的37歲陳姓男子，高女5月31日告知家人外出後，便前往台北市華山草原和友人相聚之後失聯。
台北市警方昨天通知涉案重大陳男到案說明，才證實高女遇害消息。陳男到案後供稱，5月31日因求歡不成，涉嫌徒手在華山草原勒斃30歲高姓女子，事後持刀分屍。
都更處主任秘書謝明同今天受訪表示，華山草原是都更處向司法院借用至今年6月30日止，代管期間納入「都市再生前進基地」（URS）計畫，並同意野青眾團隊以藝術聚落的方式從去年11月借用至今年6月30日止。
謝明同指出，因華山草原發生分屍案，野青眾團隊不僅感到震驚和遺憾並受到影響，和野青眾討論後，決定即日起停止草原上一切活動。
他說，目前持續跟檢警確認是否保全現場證據，若不需要，就會要求野青眾盡快清除草原上的物品，以便回復原本草原狀況。
「URS 27華山大草原」位在市民大道2段以南與北平東路以北所圍區域，曾是閒置多年的歷史月台，民國78年鐵路地下化後荒廢至今；基地內除小白屋、防空洞等無法開放外，其餘為開放空間。（編輯：方沛清）1070619