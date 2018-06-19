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政治

吳伯雄80歲大壽　馬英九、吳敦義同場祝賀互動冷

記者戴祺修／台北報導2018/06/19 17:00
▲國民黨大老齊聚為前主席吳伯雄慶生。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.19）
▲國民黨大老齊聚為前主席吳伯雄慶生。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.19）

國民黨前主席吳伯雄今（19）日舉辦80歲生日茶會，其中特別值得關注的是前陣子因為新竹縣長提名而傳出心結的前總統馬英九與主席吳敦義同台，但兩人在握手後就沒有互動，兩人座位也隔著前副總統蕭萬長夫婦，即便在大合照時，馬吳兩人雖然站在一起，但其間也只有簡單寒暄，互動相對冷淡，合照完後吳敦義隨即離去。

▲前總統馬英九與國民黨主席吳敦義兩人在合照時只有短暫互動。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.19）

慶生茶會上泛藍大老雲集，包含前總統馬英九、黨主席吳敦義、前立法院長王金平、新北市長朱立倫、前行政院長郝柏村、副主席郝龍斌，新黨主席郁慕明、精神領袖老爹許歷農、國民黨中央委員連勝文、台北市長參選人丁守中、民進黨前主席許信良等人都現身祝壽，跨越藍綠的貴賓都出席，展現吳伯雄的好人緣。

同時，新北市長朱立倫到場後，並不像其他賓客一般，直接入座，反而是向會場所有人握手寒暄，連全體大合照也沒有上台，作風十分低調。

▲新北市長朱立倫低調現身會場。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.19）

活動中吳伯雄的女兒吳璧玲、兒子吳志揚、吳志剛等三對夫妻也一起獻唱了一首「牽阮ㄟ手」，為父母吳伯雄、戴美玉慶祝80歲大壽，吳志揚在致詞時也說，父母親在國小三年級就認識對方，所以他都打趣地說兩人是「情定小三」，引來現場一陣笑聲。

關鍵字馬英九吳伯雄吳志揚吳敦義朱立倫
鈕則勳》連日常生活都搞不定的政府

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