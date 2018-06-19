還我特色公園行動聯盟陳情　林智鴻：爭取鳳山成為示範點

由一群關心兒童發展的媽媽與設計專業者共同發起之「還我特色公園行動聯盟」（特公盟），今（19）日向民進黨高雄市鳳山區市議員候選人林智鴻陳情，要求高雄應增加兒童遊戲空間，並以兒童適齡遊憩之特色遊具取代「低齡塑膠組合遊具」。林智鴻表示，遊戲是孩子成長不可或缺的部分，未來將以在市議會爭取，於鳳山設置兼具挑戰性與學習功能的大型特色遊具示範點。

由特公盟發言人張雅琳陪伴數名高雄在地媽媽與職能治療師，今日來到林智鴻服務處表達有關訴求，特公盟表示，遊戲空間與育兒津貼及托育政策同等重要，他們自2015年倡議至今，已成功爭取許多五歲以上孩童爭相排隊遊玩、高於5米之大型遊具重回雙北遊戲場，並引發全台各縣市遊戲空間改造風潮。反觀高雄12歲以下兒童人口數為28萬，兒童遊戲場空間數卻停滯不前，且多數採用罐頭遊具與橡膠地墊，不只缺乏趣味，阻礙兒童身心發展，更與高雄炎熱氣候不相符，「孩童在與身高同高又燙的低矮溜滑梯，根本沒有遊玩興緻」。



▲日本沖繩中城公園大型遊具。（圖／記者郭俊暉攝）

林智鴻聽取簡報後表示，過去初選期間多次舉辦親子藝文活動，自己也是新手爸爸，非常能感受高雄有關資源仍有成長潛力。而他認為，比起法規與預算問題，觀念轉變才是核心，而遊戲作為訓練孩子反應力與團隊合作的重要一環，是讓孩子不至於被過度保護，有機會透過人際互動與肢體開發提升自我知能。他相當認同特公盟有關訴求，並已將「公園遊具多元化」列入其「鳳山五條通」政見細項。



▲日本仿效大阪城的大型溜滑梯，結合文化特色與挑戰性設計。（圖／特公盟提供）

林智鴻認為，鳳山區和德街公園雖有類似遊具，但畢竟規模有限，難以照顧全鳳山逾4萬名兒童需求。他承諾，未來當選後將爭取增加有關預算，並將鳳山列入特色公園示範點，多設置融入在地文化、生態與滿足孩子身心發展需求的挑戰遊具，讓孩童能在鳳山安心遊玩成長，並適度減輕父母照護壓力。