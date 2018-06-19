川普對中國貨再開鍘 陸股暴跌千檔跌停創新低

（中央社台北19日電）受美國總統川普揚言將對2000億美元的中國商品加徵10%關稅衝擊，陸股今天應聲暴跌，超過1000檔個股跌停。其中滬指一舉跌破3000點大關，收盤創2年來新低；深指收盤更創2年3個月來新低。

今年農曆年過後，自高檔反轉的陸股本已陷入盤跌格局，其中滬指能否守住3000點大關，成為中國法人及散戶關切的焦點。如今3000點大關被跳空跌破，法人對陸股後勢看法不但頓時偏空，且認為陸股將陷入較長時間的弱勢整理。但短線不無可能跌深反彈。

上證綜合指數今天以2907.82點下跌114.08點作收，跌幅達3.78%，盤中跌幅更一度達4.98%，成交量人民幣2412.04億元；深證成份指數則以9414.76點下跌528.37點作收，跌幅高達5.31%，盤中跌幅更一度達到6.1%，成交量2324.95億元。