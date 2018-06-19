川普對中國貨再開鍘 陸股暴跌千檔跌停創新低

（中央社台北19日電）受美國總統川普揚言將對2000億美元的中國商品加徵10%關稅衝擊，陸股今天應聲暴跌，超過1000檔個股跌停。其中滬指一舉跌破3000點大關，收盤創2年來新低；深指收盤更創2年3個月來新低。
今年農曆年過後，自高檔反轉的陸股本已陷入盤跌格局，其中滬指能否守住3000點大關，成為中國法人及散戶關切的焦點。如今3000點大關被跳空跌破，法人對陸股後勢看法不但頓時偏空，且認為陸股將陷入較長時間的弱勢整理。但短線不無可能跌深反彈。
上證綜合指數今天以2907.82點下跌114.08點作收，跌幅達3.78%，盤中跌幅更一度達4.98%，成交量人民幣2412.04億元；深證成份指數則以9414.76點下跌528.37點作收，跌幅高達5.31%，盤中跌幅更一度達到6.1%，成交量2324.95億元。
台北時間今天早上，美國總統川普揚言將對價值約2000億美元中國輸美商品課徵10%關稅，以報復北京對價值500億美元的美國商品加徵關稅。消息傳來，首先對亞洲股市造成震撼，其中陸股更感受到山雨欲來的氣氛。
上午9時30分，陸股一開盤果然跳空大跌，其中滬指直接跌破3000點，各類股全面重挫，盤面一片鮮綠。10時30分過後，跌勢隨著美中貿易戰將持續升高的消息不斷傳來，持續擴大，接近上午收盤時更出現龐大賣壓，盤面充滿悲觀氣氛。
下午盤開出後，滬深二市盤勢仍未見起色，下午2時20分後更爆出恐慌性賣壓，滬指一度跌破2900點關卡，跌幅直逼5%；深指則跌破9400點關卡，跌幅更超過6%。但20分鐘後，疑似護盤的搶短買盤大舉進場，跌幅快速縮小，直到終場。
雖然尾盤拉抬，但陸股收盤仍有超過1000檔個股跌停，未跌停而跌幅超過9%者則超過2000檔，所有類股全面下挫，其中銀行股相對抗跌，跌幅僅約3%；但通訊、特種鋼材等與貿易戰較相關的類股跌幅最重，超過9%。
中國法人普遍認為，美中貿易戰已正式開打，勢必影響陸股整體行情，行情目前並未走出困境，加上技術面跌破重要關卡及支撐，將使陸股中長線陷入較長時間的弱勢整理。然而，逢低搶短的買盤也可能趁機進場，使陸股短線的震盪可能趨於激烈。（編輯：邱國強/陳家倫）1070619