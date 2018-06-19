中國發現多恐龍足跡 印證小型恐龍會群居

中國地質大學副教授邢立達表示，山東省郯城縣李莊恐龍足跡化石群發現於山東馬陵山，這座山海拔不高，但在沒有山頭的低矮丘陵裡，第四紀耕土層之下幾十公分處就可見白堊紀岩層。

北京青年報報導，山東郯城發現的這處大型恐龍足跡點，品種和數量都非常豐富。在這批足跡中，最引人矚目的是四道平行的小型恐爪龍類足跡，印證這類恐龍有著群居的特性。

這處的恐龍足跡2015年被化石愛好者發現，2017年4月，邢立達等學者組成的考察隊開始研究這批足跡。

報導說，過去發現的恐龍足跡點的恐龍足跡種類通常只有1、2種，但這次發現的足跡點的恐龍足跡有7種類型，包括肉食性恐龍、植食性恐龍，以及鳥類足跡，整體足跡的數量超過300個。

在這些恐龍足跡中，出現4道並列的兩趾型足跡最受關注。每個足跡只有7至8公分長，組成了四道始終保持平行狀態的痕跡，邢立達表示，「這是典型的群居性的體現」。

報導表示，侏羅紀和白堊紀的兩趾型足跡大多數屬於恐爪龍類恐龍所留，這類恐爪龍中有一種是馳龍類，它們生性十分兇狠，常常出現在包括「侏羅紀世界」等恐龍電影裡。

在此之前，恐龍足跡學家發現的馳龍類恐龍足跡大多單獨出現，這讓古生物學者一度懷疑影視作品中出現的馳龍類恐龍群體在自然史上很罕見，但這次發現首例小型馳龍類的群居性證據，可能有助於解決這個謎團。（編輯：翟思嘉/邱國強）1070619