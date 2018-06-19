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楊麗花丈夫私生子出面喊話 盼認祖歸宗

中央社2018/06/19 16:52
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中19日電）男子徐國璋自稱是歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟的兒子，士林地方法院近日判徐男與洪文棟的親子關係存在，徐國璋今天出面喊話，希望洪文棟與他相認。

判決書指出，徐國璋主張徐姓生母在民國45年間與洪文棟交往，並在51年5月間生下他，但洪文棟當時已有婚姻，母親僅能獨自扶養徐國璋，直至10歲時，才知道洪文棟是自己的生父，每次跟洪文棟見面都稱呼「爸爸」。

徐國璋並舉證，洪文棟在93年、97年、98年間，共匯款10萬美元給他支付學費、心臟手術醫療費等費用，可見洪男有撫育他的事實，法院審理時，洪文棟拒絕接受親子鑑定，法官根據相關卷證資料，且洪文棟具有醫師資格、曾任立法委員，有相當身分地位，若徐並非親骨肉，怎麼可能任由稱呼「爸爸」，因此判徐與洪間應有父子的血緣關係存在。

徐國璋今天在委任律師陪同下，出面向洪文棟喊話，他表示，想跟爸爸和好，很想見爸爸，很想一起培養感情，因為爸爸年紀大了，他有媽媽的愛，但從來沒有爸爸的愛，「我也有兒子與女兒，希望爸爸可以認我是他的兒子，給我一個機會，也給我的兒子一個機會」。

他說，生母嫁到美國，他也跟著到美國生活，但生母的丈夫未完成認養他的手續，都是由洪文棟接濟撫養費，他10歲時第一次與洪文棟見面，年輕時每次回台都會到洪文棟的公司會面，爸爸都會請他吃飯、一起聊天，直到生母在93年過世後，洪文棟不願意再見他。

徐國璋表示，希望有一天，能夠聯繫上洪文棟，對方能想到還有一個兒子，他不在乎父親是名人或是有錢人，只希望願意出來見見他這個失散的小孩。（編輯：施燕飛）1070619

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