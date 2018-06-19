世足／日本壓軸登場　四大球星組復仇者聯盟

上回巴西世界盃日本和哥倫比亞分在同一小組，日本以1:4不敵哥倫比亞，最終小組賽一勝未得排在墊底無緣晉級。本屆捲土重來，亞州資格賽接連擊敗阿拉伯聯合大公國、泰國、澳洲擠身世界盃32強。

自2002年日韓世界盃後，亞洲強權日本連續5屆踢進會內賽，今(19)晚20點將對上分組世界排名最高的哥倫比亞，日本有機會報上屆小組賽大比數落敗之仇，由隊長長谷部誠率領「三巨頭」本田圭佑、岡崎慎司和香川真司出擊。



▲日本球星本田圭佑。（圖／美聯社／達志影像）

「三巨頭」中的本田圭佑、岡崎慎司在過去2屆世界盃都有進球紀錄，都要挑戰亞洲第一個連3屆進球的選手，但岡崎慎司先前友誼賽傷及右腳是否能出賽還是問號，不過兩人年屆32歲相當有可能是最後一屆，必將全力出擊。

效力德甲強權多特蒙德的香川真司，在世界盃前的最後一場熱身賽中，貢獻1進球2助攻，幫助日本以4:2擊敗巴拉圭，顯示出他的好狀態，他也認為，全隊充滿鬥志，只要保持下去就不懼怕任何挑戰。

34歲的長谷部誠是陣中最資深的球員，前兩屆也都是他戴上隊長袖標，談到首戰對手更直言要封鎖住明星前鋒J羅，「如果我們能成功封鎖住哥倫比亞核心，有機會獲勝。不過其他球員也同樣不能輕忽。」