〈分析〉不管殖利率曲線扁平還是陡峭 現在買金融股就

殖利率曲線扁平化意味著相較於短期債務，長期債務的借款成本加速下降，或者增長速度放慢。這也表明投資者可能擔心長期宏觀經濟的成長，並預期經濟放緩或通膨。

自去年夏季以來，美債殖利率曲線斜率 (10 年期和 2 年期的公債殖利率利差) 已經收窄或趨平，自 98 個基點至 40 個基點以下。

自一月以來，美股金融股的表現一直遜於美股大盤，金融股精選 SPDR ETF (XLF-US) 自 1 月 26 日修正以來已經下跌了 8.4%，而 S&P 500 指數只有 3.4% 跌幅。

金融股精選 SPDR ETF 股價走勢

隨著殖利率曲線扁平，銀行股在短期上會受到壓力，因為他們通常承擔短期債務為長期貸款籌資，並藉長短期債務之間的利差而獲利，相反地，如果殖利率曲線陡峭化，銀行股的利潤就會提升。

雖然許多人擔心金融股恐怕會持續走跌，因為殖利率曲線斜率將變得更平，但是根據《Barron’s》報導，Canaccord Genuity 的分析師 Tony Dwyer 最新一份報告指出，事實上過去 2 次美國的經濟循環並非如此。

Dwyer 提到，在 1990 年代和 2000 年代的循環週期內，殖利率曲線達到約莫 35 個基點的時候，金融股相較表現就觸底了 (這就是目前大致的水平)，金融股事實上從該點開始表現優於市場，而殖利率曲線會再扁平一點，之後才反轉變成倒掛的殖利率曲線 (負值)。

殖利率曲線斜率能預測未來經濟增長、通膨及經濟衰退。正值，預示著通貨膨脹和經濟增長。相反，負值，也就是處於「倒掛」狀態，是經濟衰退的預兆。

「即使在曲線倒掛後，美股仍將有最後一波牛市行情。」他指出，過去 60 年來，即使每次經濟衰退都出現了倒掛的曲線，但從開始倒掛起一直到經濟出現衰退，這平均要花 18.5 個月，而這期間 S&P 500 指數實現漲幅中值為 21%。

在經濟衰退正式開始之前，現在可能是一個很好的買入時機，投資者還能撈這最後一票。

無獨有偶，一位華爾街知名科技投資者也認為，科技股歷史性的漲勢即將打破，他現在轉投向金融股的懷抱，但他的理論卻剛好相反。

Sloy, Dahl & Holst 投資長 Paul Meeks 認為現在科技股的估值太高了，「雖然還不到網路泡沫化前的估值，但已經很極端了。」

科技股加權的 Nasdaq 指數過去 2 個月漲幅 9%，過去 12 個月漲幅近 26%。

Paul Meeks 承認科技股的基本面仍然強勁，但這不足以支撐這樣的漲勢持續下去，他認為金融股更值得關注，因為「他們的表現遜於大盤。」

Paul Meeks 認為，殖利率曲線必定會再次走斜，這樣有助於支撐金融股。

Paul Meeks 的銀行股首選是摩根士丹利 (Morgan Stanley) (MS-US) 和摩根大通 (JPMorgan Chase ) (JPM-US) ，這兩檔股票 Meeks 均有持股。

摩根大通股價走勢

「我會加碼銀行股，我會適度加碼或者可能減持科技股，因為現在科技股的估值太高了。」Paul Meeks 說道。