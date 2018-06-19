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外資翻臉快 台幣重挫逾1.8角爆近3年最大成交量

鉅亨網2018/06/19 17:03
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台北股匯市今 (19) 日同步遭外資雙殺，不只台股加權指數重挫 183.28 點至 10904.19 點，新台幣一度重貶 1.86 角，最低來到 30.188 元創去年 11 月以來新低，更創 2015 年 8 月中旬以來單日成交最大量。

匯銀人士認為，原本以外資上周拋補的狀況來判斷撤出的壓力並不大，不過，今日買匯避險的情緒飆升，短線新台幣趨貶態勢並未扭轉，不排除將逐漸向去年 7 月下旬一度貶破的 30.5 元價位靠攏。

不過，匯銀人士也指出，台灣央行本周四理監事會議在即，且中美貿易戰壓力仍存在許多不確定性，新台幣雖趨貶，短線貶值速度是否繼續如同今日迅速，有待觀察。

新台幣今日以 30.115 元、直接大貶 1.13 角開出，午盤過後貶幅還逐漸擴大，最低來到 30.188 元，終場兌一美元以 30.186 元作收，貶值 1.84 角，貶幅 0.61%，台北外匯經紀公司成交值放大到 17.31 億美元，創 2015 年 8 月中旬以來單日最大量。

由於資金快速回流美元避風港，多數非美貨幣走弱，亞幣中以韓元貶幅最重逼近 1%，新台幣貶逾 0.6%，人民幣貶逾 0.4%，星元和泰銖均貶逾 0.3%，反觀日圓因湧入避險資金，飆升超過 0.7%。

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