IG 祭全新「時間管理」功能　防使用者追網紅無可自拔

數據顯示，全球每人平均 4 分鐘就要看一次手機，而其中花費在社群軟體如臉書、推特、 IG 上的時間更占據一天的 24% 。對此，網路服務商包括 Facebook 、 Google 等也越來越重視此一現象，紛紛開始推出健康提醒功能，以防止用戶滑手機過於頻繁，或讓社群媒體影響其日常生活。

據外媒報導， Instagram 作為臉書旗下圖片社交軟體平台，每月活躍用戶超過 8 億人，也即將推出全新「時間管理」功能，將可允許用戶記錄每天使用 IG 的時間，並設立每日定時提醒、自訂 Instagram 推送那些通知等，以避免使用者花費太多時間於 IG 上，或頻繁的通知造成使用者分心。



▲新功能包括：每日使用流量顯示、每日時間管理、定時鬧鐘以及自訂通知。（圖／翻攝 Instagram）

據加州大學研究指出，過度沉溺於社交網路平台將對健康造成如焦慮、黃斑部病變以及腦部結構改變等負面影響，同時智慧型手機更被指稱為「全球大規模分心武器」。用戶在享受社群平台所帶來的社交功能之餘，不可不注重其背後的隱憂，並善加管理使用社群媒體的時間才是明智之舉。