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IG 祭全新「時間管理」功能　防使用者追網紅無可自拔

記者易皓瑜／台北報導2018/06/19 18:01
▲ Instagram 推出全新時間管理功能，可監控每日使用時間、自訂通知等，幫助用戶做到時間管理。（圖／翻攝 Instagram）
▲ Instagram 推出全新時間管理功能，可監控每日使用時間、自訂通知等，幫助用戶做到時間管理。（圖／翻攝 Instagram）

繼蘋果（ Apple ）日前於 iOS 12 中添置「時間提醒」功能後，社群軟體 Instagram 也將在 App 內建使用流量監控與提醒功能，避免用戶過度沉迷於 Instagram 中而無法自拔。 

數據顯示，全球每人平均 4 分鐘就要看一次手機，而其中花費在社群軟體如臉書、推特、 IG 上的時間更占據一天的 24% 。對此，網路服務商包括 Facebook 、 Google 等也越來越重視此一現象，紛紛開始推出健康提醒功能，以防止用戶滑手機過於頻繁，或讓社群媒體影響其日常生活。

據外媒報導， Instagram 作為臉書旗下圖片社交軟體平台，每月活躍用戶超過 8 億人，也即將推出全新「時間管理」功能，將可允許用戶記錄每天使用 IG 的時間，並設立每日定時提醒、自訂 Instagram 推送那些通知等，以避免使用者花費太多時間於 IG 上，或頻繁的通知造成使用者分心。 


▲新功能包括：每日使用流量顯示、每日時間管理、定時鬧鐘以及自訂通知。（圖／翻攝 Instagram）

據加州大學研究指出，過度沉溺於社交網路平台將對健康造成如焦慮、黃斑部病變以及腦部結構改變等負面影響，同時智慧型手機更被指稱為「全球大規模分心武器」。用戶在享受社群平台所帶來的社交功能之餘，不可不注重其背後的隱憂，並善加管理使用社群媒體的時間才是明智之舉。 

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