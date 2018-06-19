NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈IG 防網路成癮　推時間管理功能前隊友告誡：千萬別去C羅家吃飯凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

蕭敬騰扛金曲主持自嘲找死 學習迎接正反評價

中央社2018/06/19 16:59
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者江佩凌台北19日電）金曲獎倒數計時，典禮主持人、歌手蕭敬騰今天談及主持準備工作自嘲「找死」，並透露屆時他會有演唱，對於批評或鼓勵的正反評價，他都會學習，「已做好準備讓大家來評論我」。

金曲歌王蕭敬騰「老蕭」相隔4年推出個人新專輯「欲望反光」，今天在台北出席新專輯發片記者會，除了歌手身分，還獨挑大樑扛下金曲獎主持任務，此次也是他在金曲獎前夕公開亮相，媒體紛紛關注他主持的準備工作。

對於接下金曲主持棒，蕭敬騰自嘲形容是「找死」，面對金曲獎倒數4天，他受訪時笑說「我現在應該回家才對」，問及是否感到準備功課的時間不夠，老蕭則搖頭不回應，不過他坦言，準備過程中有碰到很多難題，「但我不能講」，對於主持內容十分保密。

蕭敬騰說，主持金曲獎對他而言，是很不一樣的嘗試，「知道這件事（他主持）會有人喜歡、有人不喜歡，我都做好準備讓大家來評論我，不管是批評或鼓勵，我都會學習」。

他把金曲獎視為「一次性任務」，並十分堅定地說「以後再也不接」，此次願意獻出金曲主持處女秀，蕭敬騰不諱言：「我決定的那一刻，就決定讓大家罵，讓大家修理，教訓我一頓。」但面對眼前準備工作，他則表示，一定會盡全力，「金曲獎有沒有我，它都會很精彩，我只是去幫忙，我一定會把我的本分做好」。

談及主持細節，蕭敬騰認為，主持人出場段落不能多，也不能太少，他會把重要環結和一定要表達的內容做好，希望讓當天前來參與金曲的人都很開心；至於是否會有個人歌曲演出，他回應：「演唱是會的。」

媒體問他是否很緊張，蕭敬騰表示，每天有很多事要做，雖然睡得少，但不至於失眠，並說金曲主持告一段落後，最想好好運動「釋放力量」，加上小拇指傷勢讓他快一個月沒打球，直言結束後最想讓自己放鬆休息一下。（編輯：張芷瑄）1070619

越南警方破獲詐騙集團 6台人被苗縣府助年改行政救濟 設單...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan