蕭敬騰扛金曲主持自嘲找死 學習迎接正反評價

（中央社記者江佩凌台北19日電）金曲獎倒數計時，典禮主持人、歌手蕭敬騰今天談及主持準備工作自嘲「找死」，並透露屆時他會有演唱，對於批評或鼓勵的正反評價，他都會學習，「已做好準備讓大家來評論我」。
金曲歌王蕭敬騰「老蕭」相隔4年推出個人新專輯「欲望反光」，今天在台北出席新專輯發片記者會，除了歌手身分，還獨挑大樑扛下金曲獎主持任務，此次也是他在金曲獎前夕公開亮相，媒體紛紛關注他主持的準備工作。
對於接下金曲主持棒，蕭敬騰自嘲形容是「找死」，面對金曲獎倒數4天，他受訪時笑說「我現在應該回家才對」，問及是否感到準備功課的時間不夠，老蕭則搖頭不回應，不過他坦言，準備過程中有碰到很多難題，「但我不能講」，對於主持內容十分保密。
蕭敬騰說，主持金曲獎對他而言，是很不一樣的嘗試，「知道這件事（他主持）會有人喜歡、有人不喜歡，我都做好準備讓大家來評論我，不管是批評或鼓勵，我都會學習」。
他把金曲獎視為「一次性任務」，並十分堅定地說「以後再也不接」，此次願意獻出金曲主持處女秀，蕭敬騰不諱言：「我決定的那一刻，就決定讓大家罵，讓大家修理，教訓我一頓。」但面對眼前準備工作，他則表示，一定會盡全力，「金曲獎有沒有我，它都會很精彩，我只是去幫忙，我一定會把我的本分做好」。
談及主持細節，蕭敬騰認為，主持人出場段落不能多，也不能太少，他會把重要環結和一定要表達的內容做好，希望讓當天前來參與金曲的人都很開心；至於是否會有個人歌曲演出，他回應：「演唱是會的。」
媒體問他是否很緊張，蕭敬騰表示，每天有很多事要做，雖然睡得少，但不至於失眠，並說金曲主持告一段落後，最想好好運動「釋放力量」，加上小拇指傷勢讓他快一個月沒打球，直言結束後最想讓自己放鬆休息一下。（編輯：張芷瑄）1070619