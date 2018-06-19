蕭敬騰扛金曲主持自嘲找死 學習迎接正反評價

（中央社記者江佩凌台北19日電）金曲獎倒數計時，典禮主持人、歌手蕭敬騰今天談及主持準備工作自嘲「找死」，並透露屆時他會有演唱，對於批評或鼓勵的正反評價，他都會學習，「已做好準備讓大家來評論我」。

金曲歌王蕭敬騰「老蕭」相隔4年推出個人新專輯「欲望反光」，今天在台北出席新專輯發片記者會，除了歌手身分，還獨挑大樑扛下金曲獎主持任務，此次也是他在金曲獎前夕公開亮相，媒體紛紛關注他主持的準備工作。

對於接下金曲主持棒，蕭敬騰自嘲形容是「找死」，面對金曲獎倒數4天，他受訪時笑說「我現在應該回家才對」，問及是否感到準備功課的時間不夠，老蕭則搖頭不回應，不過他坦言，準備過程中有碰到很多難題，「但我不能講」，對於主持內容十分保密。