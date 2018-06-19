NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈IG 防網路成癮　推時間管理功能前隊友告誡：千萬別去C羅家吃飯凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

北市府：消費逾25萬 回饋等同定期票0元

中央社2018/06/19 17:08
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者陳妍君台北19日電）現行雙北大眾運輸定期票票價1280元。台北市交通局今天指出，以UUPON紅利點數平台綁定悠遊卡點數回饋，民眾消費超過25萬元，才能獲得1280元儲值金，等於是定期票0元。

藍綠兩黨台北市長參選人分別提出大眾運輸定期票新台幣800元與0元的政見，引發討論。交通局下午召開記者會，說明定期票票價定價方式。

交通局運輸管理科科長王湮筑指出，定期票票價若訂為800元，雙北每年需補貼約35億元，將近目前補貼金額的4倍；若提供免費定期票，每年至少需補貼300億元。

對於民主進步黨台北市長參選人姚文智提出結合電子商務，可以做到定期票0元，王湮筑表示，以現行UUPON紅利點數平台綁定悠遊卡點數回饋方式，消費50元累積一點，4點換一元悠遊卡儲值金，必須消費25萬6000元，才能累積到1280元儲值金。

交通局副局長鄭佳良指出，市面上信用卡現金回饋最高1.25%，假設加上廣告收入，讓回饋金額達到10%，也還有90%的財務缺口需補足；因此，若參選人能提出「定期票0元」的財務缺口補足方式，市府很樂於納入政策討論與參考。

王湮筑表示，交通局調查跨台北、新北市境機車通勤族，平均每月交通花費約新台幣1260元、汽車通勤族約4956元；另外，每月搭乘大眾運輸42次以上的「高忠誠度使用者」中，23%的人每月交通費超過1280元。

她指出，考量私人運具與大眾運輸高忠誠度使用者通勤成本，1280元都能吸引他們搭乘大眾運輸工具，加上票價若訂為1280元，雙北補貼金額約9.41億元；雙北討論後，認為可以接受，因此訂為這個票價。

王湮筑說，定期票實施第一個月，與去年同期相較，捷運運量增加2.2%、公車增加1%、YouBike運量增加約16%；目前定期票使用卡數每天約23.8萬張，符合預期效益，運量也在穩定微幅成長中。（編輯：李亨山）1070619

淡水清水祖師遶境 疑強風...赴美注意 30日起350m...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan