苗縣府助年改行政救濟 設單一窗口服務

苗栗縣政府人事處指出，苗栗縣約有近5千名退休公教人員，多數已陸續收到年金改革處分書，退休公教人員若有疑義、不明瞭救濟程序欲提出訴願或復審，可洽原服務機關、學校或縣府人事處，受理單位將提供協助文書作業，並統一收件，分別寄送至教育部或銓敘部。

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣政府跟進支持向司法院聲請年改釋憲，今天召開退休公教人員年金改革行政救濟說明會，將提供單一窗口服務，協助退休公教人員提出復審或訴願，現已收件逾600件。

徐耀昌表示，年金改革對退休軍公教晚年生計造成衝擊，以溯及既往方式，削減退休年金給付，顯與行政程序法的信賴保護、不溯及既往原則不符，疑有違憲之虞，因此，將配合花蓮縣和金門縣聲請年改釋憲行動提出意見書，期讓大法官重視，做出更審慎的解釋。

人事處長陳坤榮說，有意提行政救濟之退休公教人員須在收到重新審定函後30天內，提起復審或訴願，目前已收到逾600份退休公教人員的訴願書或復審書，另外，人事處也成立單一窗口，協助指導退休人員填寫，將統一收件、寄送，幫助爭取權益，收件至7月10日截止。（編輯：卞金峰）1070619