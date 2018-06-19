鼓勵企業聘請運動指導員　政府補助最高90萬

為讓企業更瞭解補助方案內容，體育署訂於107年6月26日、6月27日在臺中經濟部中區聯合服務中心及臺北市藝文推廣處舉行企業補助方案說明會，會中除說明企業補助方案、申請書及規劃書撰寫，並安排已申請補助之企業進行經驗分享。此外，體育署也建置「運動指導員資料庫」及媒合平臺，廣邀企業登錄職缺及體育運動相關背景專業人員登錄資料，提供媒合企業聘用運動人才的服務。歡迎企業踴躍提出申請，一起廣納運動人才，照顧員工健康，共同打造活力職場。

＊企業聘用運動指導員補助方案說明會

臺中場：6月26日(星期二)下午2時30分至4時00分

經濟部中區聯合服務中心704會議室

(臺中市南屯區黎明路二段503號7樓)

臺北場：6月27日(星期三)下午2時30分至4時00分

臺北市藝文推廣處4樓會議室

(臺北市松山區八德路三段25號)