鼓勵企業聘請運動指導員　政府補助最高90萬

企業聘體育人才辦理員工運動休閒活動，政府有補助。教育部體育署為鼓勵企業聘用體育運動相關背景專業人員，擔任運動指導員，以推展職工運動，打造健康、活力職場，特推出「企業補助方案」，補助聘用運動指導員企業辦理員工運動休閒活動經費，每家企業最高補助90萬元，自即日起至107年10月31日受理申請。
體育署表示，體育運動相關背景專業人員具學習力與抗壓性，擅長團體合作，面對問題能沉著應對與思考，投身職場常有令人驚艷的表現；此外，根據運動現況調查統計，我國35到49歲的上班族，規律運動人口比率較其他年齡層低，因此希望推薦運動好人才，讓企業動起來。企業聘用1名運動指導員，體育署補助辦理員工運動休閒活動經費30萬元，每家企業最高補助90萬元。相關資訊請上活動網站（https://sesi.nasme.org.tw ）查詢或洽中華民國全國中小企業總會專案辦公室（02-77378089）。
為讓企業更瞭解補助方案內容，體育署訂於107年6月26日、6月27日在臺中經濟部中區聯合服務中心及臺北市藝文推廣處舉行企業補助方案說明會，會中除說明企業補助方案、申請書及規劃書撰寫，並安排已申請補助之企業進行經驗分享。此外，體育署也建置「運動指導員資料庫」及媒合平臺，廣邀企業登錄職缺及體育運動相關背景專業人員登錄資料，提供媒合企業聘用運動人才的服務。歡迎企業踴躍提出申請，一起廣納運動人才，照顧員工健康，共同打造活力職場。
＊企業聘用運動指導員補助方案說明會
臺中場：6月26日(星期二)下午2時30分至4時00分
經濟部中區聯合服務中心704會議室
(臺中市南屯區黎明路二段503號7樓)
臺北場：6月27日(星期三)下午2時30分至4時00分
臺北市藝文推廣處4樓會議室
(臺北市松山區八德路三段25號)