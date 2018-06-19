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〈正瀚研發總部落成〉吳正邦：未來10年繼續投資台灣

鉅亨網2018/06/19 17:16
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正瀚生技 (6534-TW) 歷時 20 個月打造的全球研發中心暨營運總部，今 (19) 日於南投正式落成啟用，董事長吳正邦表示，這是正瀚投資台灣 3 部曲的第 2 部，接下來在彰濱也還有用地達 2.5 公頃的廠房正在興建，未來 10 年都會持續投資台灣。

吳正邦表示，台灣農業光是精緻已經不夠了，應該要做到精準農業，因為光是利潤率，精準農業就比精緻農業高出 10 倍，而為了達成精準農業，所以正瀚在台灣成立研發中心。另外正瀚也計畫在台南設立主題樂園形式的生技園區。

正瀚生技研發中心總計投資金額 20 億元，為地下一層及地上三層之建物，總樓地板面積約為 35711 平方公尺。一樓規劃為溫室、風味物質研究室與教室，二樓則為實驗場域，主要劃分為「中央實驗區」與「功能實驗區」，共有 14 座功能系統銜接的實驗室、10 間精準模擬環境條件的人工氣候室，以及 4 座適應主要作物栽種方式的試驗溫室，將植物學的基礎研究、技術集成和產品創新進行高度整合。

吳正邦表示，公司將全球研發中心設在中科高等研究園區，期待以台灣豐沛的農業生技人才資源爲後盾，開發適用於世界農業的一流産品配方，商品化成熟後，交由美國加州製造中心以嚴格品管生産，供應給公司現有涵蓋美國、加拿大、澳洲、巴西、阿根廷、烏拉圭與智利等全球客戶。

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