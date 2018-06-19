含塑膠微粒洗卸產品 7月起禁售

（中央社記者吳欣台北19日電）含塑膠微粒的洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、磨砂膏、牙膏等6大類產品7月起禁售，環保署今天呼籲，請業者及早向廠商確認商品是否含塑膠微粒，若違法販賣將處以罰緩。

為了維護海洋環境，國際間紛紛立法從源頭管制塑膠微粒，環保署去年8月也正式公告，今年元旦起，國內不得製造、輸入含塑膠微粒化妝品及個人清潔用品，7月1日起則不得販賣包含磨砂膏、牙膏等6大類含塑膠微粒化粧品及個人清潔用品。

環保署今天發布新聞稿指出，管制販賣含塑膠微粒產品法規將上路，呼籲販賣業者應及早向上游廠商確認商品是否含有塑膠微粒，若經查獲違法販賣，將處以新台幣1200至6000元以下罰鍰，且主管機關得限期命販賣、製造及輸入業下架、回收或退運。