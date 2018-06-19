含塑膠微粒洗卸產品 7月起禁售

（中央社記者吳欣台北19日電）含塑膠微粒的洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、磨砂膏、牙膏等6大類產品7月起禁售，環保署今天呼籲，請業者及早向廠商確認商品是否含塑膠微粒，若違法販賣將處以罰緩。
為了維護海洋環境，國際間紛紛立法從源頭管制塑膠微粒，環保署去年8月也正式公告，今年元旦起，國內不得製造、輸入含塑膠微粒化妝品及個人清潔用品，7月1日起則不得販賣包含磨砂膏、牙膏等6大類含塑膠微粒化粧品及個人清潔用品。
環保署今天發布新聞稿指出，管制販賣含塑膠微粒產品法規將上路，呼籲販賣業者應及早向上游廠商確認商品是否含有塑膠微粒，若經查獲違法販賣，將處以新台幣1200至6000元以下罰鍰，且主管機關得限期命販賣、製造及輸入業下架、回收或退運。
環保署表示，根據今年1月至4月各縣市環保局稽查資料，一共稽查製造、輸入業257家次、654件商品，其中僅有1家製造業因規避、妨礙或拒絕稽查遭告發處分之外，其餘業者均符合規定，且抽驗15件產品，檢驗結果均未檢出塑膠微粒，顯示業者多已配合相關規定。
環保署也提醒，民眾在選購6大類產品時，若發現產品全成分的標示內容出現聚乙烯Polyethylene（PE）、聚丙烯Polypropylene （PP）、聚對苯二甲酸乙二酯Polyethylene Terephthalate （PET）及聚甲基丙烯酸甲酯Polymethyl Methacrylate（PMMA）等疑似添加塑膠微粒的商品資訊，可以提供環保局進行後續稽查、檢驗作業，共同為維護海洋環境盡一分心力。（編輯：李亨山）1070619