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央行理監事會本周登場 市場關注三大議題

鉅亨網2018/06/19 17:32
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台灣央行第 2 季理監事會議將於本周四 (21 日) 召開，市場高度關注央行的雙率政策以及中美貿易戰對於台灣的影響，而此次，央行為讓資訊更加公開透明，也在今 (19) 日宣布自本次會後的記者會開始進行網路直播。

央行說明，會後將依例發布新聞稿並舉行記者會，由總裁楊金龍對外說明理監事會議結果並回應媒體提問，而為有利民眾更加了解央行貨幣政策，記者會也將進行網路直播，全程於 YouTube 影音平台即時播出，而影音檔將存至於央行的影音專區中。

對於本次的理監事會議，市場關注的議題仍是匯率和利率，在美國升息腳步確立下，各界都在看央行何時會跟上升息，不過，由於我國前 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.66%，仍未突破央行設定的 2% 通膨防線，加上主計總處預估今年經濟成長率 2.6%，僅處在溫和復甦，外界認為，維持目前利率政策還是有空間。

不過，隨著利差擴大，市場的確擔憂，若不跟進升息，資金將加速外流，又加上今日新台幣兌一美元以重挫 1.84 角作收，收在 30.186 元創 7 個月來新低價位，雖有助出口業者緩和匯損壓力、卻不利內需，因此，雙率議題還有待楊總裁解惑。

此外，隨著中美貿易戰烽火再起，對於以出口為主要經濟成長來源的台灣而言，後續會有什麼影響？又該如何因應？也考驗著央行的應變能力。

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