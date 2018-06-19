〈下半年投資展望〉留意除權息行情 國際若無重大意外

施羅德投信投資長陳朝燈表示，5 月台股表現欠佳，主要受到 3 因素影響，包括第一、MSCI 納入 A 股的資金排擠效應，5 月國際資金從新興亞洲各國股市移往陸股，台股遭大量提款；第二、過去一個多月以來，美元走強，新興市場貨幣轉弱，也導致主動型基金的資金順勢調整；第三、先前因企業保守看待第 2 季展望，引發的科技股賣盤，並壓抑指數的上攻動能。

美中貿易持續升溫，台股今 (19) 日收跌逾 180 點，殺破 11000 點關卡，展望下半年，法人表示，手機等新產品已陸續發表，預估 8 月中將迎來出貨旺季，不過，須留意接下來除權息，預估台股今年除息殖利率約 3.8%，換算大盤指數將除掉約 410 多點。整體看來，只要國際上無重大意外，估下半年台股年線有撐。

目前第 2 季下半季，台股將有不少實質利多。陳朝燈指出，第 1 季台灣經濟年成長率上攻 3.04%，大幅優於預期，政府也將全年經濟展望進一步上調至 2.6%，顯示整體成長動能強勁；此外，第 1 季新台幣狂升逾 2%，近期的回貶料將使企業在第 2 季進行回沖，以外銷為主的產業類別財報可望將優先受惠。

至於產業消息方面，手機等新產品已陸續發表，預估 8 月中開始將迎來出貨旺季，第 2 季下半季有望挹注科技股獲利動能，在總體經濟及產業利多的加持下，預期第 3 季類股股價可重拾上漲動能。

不過，陳朝燈指出，須留意接下來的除權息，預估台股今年除息殖利率約 3.8%，換算大盤指數將除掉約 410 多點，整體看來，只要國際上沒有超預期的變數，下半年台股在年線獲得支撐。

至於國際情勢部分，則要多加留意美國主導的貿易衝突是否波及台股、美國聯準會和歐洲央行利率決策後續動向、義大利局勢對歐洲影響，以及 A 股入摩的吸金效應是否持續發酵，都將影響各國股市的資金動能，也是台股後續留意的重點。

投資建議上，股東會陸續登場，其參與配息的高殖利率股會是一大重點，至於提到選股方向，看好蘋果供應鏈、工業 4.0 內含的自動化、汽車電子、新藥股、電商以及風電概念股等。