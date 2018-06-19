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〈南亞股東會〉樂觀看今年優於去年 電子材料仍受美中

鉅亨網2018/06/19 17:30
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南亞 (1303-TW) 今 (19) 日召開股東會，南亞董事長吳嘉昭表示，今年營運狀況較去年好很多，若油價與經貿等未有太大變化，今年仍將朝好的一面成長，而美中貿易爭端對塑化產業影響較小、對電子材料業影響較大，雖南亞受到的影響不如 IC 設計等高科技業，但多少會受到影響。

展望今年，吳嘉昭表示，截至 5 月為止，整體營運狀況比去年好很多，預期若國際油價與經貿上，未有太大變化，今年仍將持續朝好的一面成長。

談及下半年變數，吳嘉昭認為，下半年包括貿易因素、油價波動等變因，都可能影響整體產業發展，而最重要的莫過於美中貿易爭端，雙方像在賽車一般，所實施的貿易制裁措施，多少都會影響到台廠，但對塑化產業影響較小，對電子材料業影響較大。

吳嘉昭指出，電子材料方面，又以高科技電子材料受到美中貿易爭端影響較大，他認為，美國實施貿易制裁瞄準「中國製造 2025」，制裁重點是在限制高科技產業發展，尤其是對營業利益與專利法的保護。

不過，若美中相互課徵 25% 的關稅，吳嘉昭認為，對南亞影響並不大，由於南亞銷往美國的營收比重低，在中國設廠主要以內銷市場為主，但電子材料業務還是得看未來變化，由於南亞僅是供應電子材料，雖多少會受到些影響，但影響相對其他 IC 設計等高科技產業來得小。

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關中擬定三大營運策略 業績...〈下半年投資展望〉留意除權...

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