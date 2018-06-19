〈南亞股東會〉樂觀看今年優於去年 電子材料仍受美中

南亞 (1303-TW) 今 (19) 日召開股東會，南亞董事長吳嘉昭表示，今年營運狀況較去年好很多，若油價與經貿等未有太大變化，今年仍將朝好的一面成長，而美中貿易爭端對塑化產業影響較小、對電子材料業影響較大，雖南亞受到的影響不如 IC 設計等高科技業，但多少會受到影響。

展望今年，吳嘉昭表示，截至 5 月為止，整體營運狀況比去年好很多，預期若國際油價與經貿上，未有太大變化，今年仍將持續朝好的一面成長。

談及下半年變數，吳嘉昭認為，下半年包括貿易因素、油價波動等變因，都可能影響整體產業發展，而最重要的莫過於美中貿易爭端，雙方像在賽車一般，所實施的貿易制裁措施，多少都會影響到台廠，但對塑化產業影響較小，對電子材料業影響較大。