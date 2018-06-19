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關中擬定三大營運策略 業績動能看俏

鉅亨網2018/06/19 17:29
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熱源居家產品業者關中 (8941-TW) 今 (19) 日召開股東常會，關中表示，今年持續採取三路並進的營運策略，除了戶外烤肉爐業務銷售持續成長，安全閥業務也維持在 3 個月訂單能見度，同時，旗下環保熱源居家品牌「Lovinflame」將積極拓展行銷計畫。

關中說明，占營收比重達 53% 的戶外烤肉爐業務，隨著第 2 季起進入烤肉用品銷售旺季，正持續優化產品結構，並同步針對生產製程改良，以提升營運效率，由於去年已打入德國最大連鎖零售通路，可望藉此擴展歐洲市場並擴大營收規模。

而在既有的北美通路，關中力拚提升自有品牌「Grand Hall」能見度，並調整北美自有通路「Barbeques Galore」體質，目前門市調整至 24 家，較過去的 60 家大幅減少，但去年貢獻獲利逾 4600 萬元，年增 5.56 倍，顯現優化效益。

而旗下安全閥業務，受益於產品生命週期長且多須經過安全認證，產業進入門檻相對較高，接單和出貨穩健，占去年營收比重近 45%。

考量公司營運資金充沛且財務體質健全，關中股東會通過決議配發每股現金股利 8 元和股票股利 1 元，配息率近 80%，以今日收盤價 69.1 元計算，現金殖利率逾 11%。

由於關中於去年第 3 季處分中國珠海廠房，挹注處分利益約 2.7 億元，帶動全年稅後純益達 3.28 億元、每股純益 (EPS)10.02 元。

關中股價日 K 線圖。
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