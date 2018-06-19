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〈正瀚研發總部落成〉吳正邦：總研發人力目標400名

鉅亨網2018/06/19 17:28
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正瀚生技 (6534-TW) 南投研發中心暨營運總部今 (19) 日落成，董事長吳正邦表示，要用強大的研發能力，讓客戶完全把研發都交給正邦，讓客戶的研發人員都下鄉去實作，終極目標是讓客戶的研發繳械，他強調，每年投資每位博士研發人員費用達 250 萬元，如果每年可以培養 100 位研發人員，總研發人數達 400 人，就可發揮規模研發實力。

吳正邦表示，公司每年投資在每位博士研發人員的費用達 250 萬元，公司的目標是希望，這些博士研發人員每年都可以培養出 2 位新的研發人員，如果每年可以培養出 100 位，隨著總研發人員達到 400 人，就可以發揮規模研發實力。

吳正邦指出，正瀚並與臺灣大學、中興大學等學術機構簽約，直接在學術研究、科技轉化和人才培養等方面的全面合作。吳正邦說，所以公司規劃了體驗營課程，讓大三、大四以及研究生來了解公司在做的東西，有點類似幹訓班的概念，讓台灣的人才不會外流。

吳正邦也透露，如果這些有意願加入公司的學生，未來的論文方向也能與實務相結合，將是最好的結果。

話鋒一轉，吳正邦也感嘆，台灣人才真的很委屈，因為就算是博士，期望薪資也不敢超過 5 萬元，但是在正瀚，博士起薪就是 6 萬，通過試用期 3 個月之後，就調高到 6 萬 6，現在平均約為 7 萬 2。

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關鍵字正瀚研發中心論文體驗營幹訓班headline
博士倫母公司股價無反彈之日...關中擬定三大營運策略 業績...

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