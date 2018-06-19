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博士倫母公司股價無反彈之日？執行長喊冤

鉅亨網2018/06/19 17:27
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Valeant 製藥公司 (VRX-US) 股價從今年 3 月份的低點反轉希望，似乎再次泡湯。

美國監管機構拒絕了其尋常性牛皮癬斑塊狀牛皮癬 (plaque psoriasis) 乳液 Duobrii 的申請，使未來陸續上市的新藥遇到了困境，而股價也於週一 (18 日) 下滑 12.29% 以每股 23.56 美元作收。

Valeant 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
Valeant 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在重新整頓業務後，Valeant 原預計 5 年內連續推出 7 種新藥品提升 10 億美元營收。但美國食品暨藥物管理局 (FDA) 週一駁回了 Doubrii 的申請，給該公司重重的一擊。

眼睛護理產品博士倫 (Bausch & Lomb Inc.) 的母公司 Valeant 近年來也因過度槓桿併購而營收卻未見增長，使股價從 2015 年的 200 多美元高點一落千丈。

富國銀行分析師 David Maris 警告說，就算 Valeant 高層做出了更正及改善，Doubrii 的批准可能已延遲了 6 到 9 個月

Valeant 董事長兼執行長 Joseph Papa 對此回應提道 Doubrii 藥物沒有問題，而 FDA 只是對其藥物動力學 (Pharmacokinetics) 數據產生了疑慮，公司也將迅速的與相關單位開會調節。藥物動力學使研究藥物如何進出體內的一門學問，研究身體對藥物的殘留及排放。

目前還在 Valeant 管道內的研發藥物有乾癬藥物 Siliq 及 Jemdel、眼部療程 Vyzulta 及 Lumify、每日拋隱形眼鏡 SiHy、和鴉片類藥物導致便秘藥物 Relistor。

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