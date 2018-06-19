博士倫母公司股價無反彈之日？執行長喊冤

Valeant 製藥公司 (VRX-US) 股價從今年 3 月份的低點反轉希望，似乎再次泡湯。

美國監管機構拒絕了其尋常性牛皮癬斑塊狀牛皮癬 (plaque psoriasis) 乳液 Duobrii 的申請，使未來陸續上市的新藥遇到了困境，而股價也於週一 (18 日) 下滑 12.29% 以每股 23.56 美元作收。

Valeant 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在重新整頓業務後，Valeant 原預計 5 年內連續推出 7 種新藥品提升 10 億美元營收。但美國食品暨藥物管理局 (FDA) 週一駁回了 Doubrii 的申請，給該公司重重的一擊。