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〈南亞股東會〉新投資案持續進行 國外投資占比逾8成

鉅亨網2018/06/19 17:37
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南亞 (1303-TW) 今 (19) 日召開股東會，南亞董事長吳嘉昭表示，南亞目前正在進行的投資案中，台灣投資案占比約 15%、國外則約 85%，其中，美國正進行乙二醇新廠擴建，年產能約 82.8 萬噸，預計 2 年內可完工投產。

吳嘉昭表示，目前南亞正在進行的投資案，在台灣包括在台灣增設高階珠光紙、聚酯膜、離形膜等生產設備，及進行新銅箔廠擴建；中國部分，有南通高附加價值的塑膠皮、鋁塑膜生產設備，及惠州的銅箔基板、基材與玻纖布擴建；美國有乙二醇新廠擴建。台灣投資案占比約 15%、國外則約 85%。

其中，吳嘉昭指出，切入動力與儲能領域的新銅箔廠與鋁塑膜設備，主要生產鋰電池用的差異化銅箔及電池外殼材料，使產品應用更趨多樣化，而惠州的電子材料擴建，著重於開拓華南市場。

此外，針對美國的乙二醇新廠，吳嘉昭表示，該廠是利用當地低廉的天然氣等資源進行擴建，年產能 82.8 萬噸，預計 2 年內可完工投產。

南亞今日股東會通過配發每股現金股利 5.1 元，為 2009 年以來新高，也是僅次於 2008 年 6.7 元的歷史次高紀錄，將發放約 404.47 億元現金股利。

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關鍵字南亞股東會吳嘉昭展望塑化投資乙二醇美國中國台塑四寶headline
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