磐儀今年營收看增1成 擬私募找異業結盟夥伴

磐儀董事長李明今天表示，由於產品切入無人車、醫療、生化等領域，加上公司結合英特爾、AMD 及聯發科等多樣化晶片，未來加入感知器，將會為現在的物聯網商機再添動能，預計今年下半年表現將會比上半年更好。

工業電腦磐儀 (3594-TW) 今 (19) 日召開股東會，將私募發行 1600 萬股，找尋異業結盟夥伴，期盼能提高市場價值、市占率，並朝向國際化邁進，目前正與國內外大廠洽談中。而展望今年，法人預估，看好磐儀切入無人車、醫療等領域，年營收看增 1 成以上。

磐儀 6/19 股東會通過 16000 張股票私募增資案，期待找到提升市場價值、市場占有率，並協助彼此能夠邁向國際化，基於上述三種條件，磐儀傾向異業結盟，目前與海內外各大廠正在洽談中。

磐儀擁有香港子公司等六個海外分公司，各大供應鏈及 ODM 等資源並不缺乏，李明指出，下一個策略夥伴希望是海外大廠，策略結盟的價值才能突顯出來，只要把產品、生產、品質、價格經營好，就有有機會與歐美夥伴合作，或者招募新股東，找到市場新機會。

磐儀 2017 年營收 15.32 億元、年減 0.9%，稅後純益 1.41 億元，每股純益 2.5 元；6/19 股東會中通過去年盈餘每股將分配 0.2 元現金股利、0.3 元股票股利，合計 0.5 元。