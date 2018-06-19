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暑假出國夯 投保旅平險注意三點不漏

鉅亨網2018/06/19 17:34
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台灣人愛出國，尤其每年 7、8 月是國人旅遊旺季，也是出國高峰期。此外，有越來越多民眾利用參與暑期短期遊學的機會，體驗海外生活，暑假瘋出國，不管是為了度假放鬆還是充實自己，全球人壽提醒民眾，出發前務必要記得投保旅平險或檢視自身意外醫療險，視情況增添保障，並留意投保三大重點，讓出國的行程多一份安心及保障。

重點一、選擇投保有海外急難救助服務的旅平險

出國旅途上最重要的就是放鬆心情，但每趟旅行也都充滿了未知數，對於海外意外事故或突發疾病也難以預防及避免。據統計，去年因意外事故申請海外急難救助案件就有 371 件，較前一年增加 36%，因此，如何挑選並檢視自己投保的旅行平安保險是否合宜，是出國前不可忽略的重要課題。

全球人壽建議，選擇投保有提供海外急難救助服務的旅平險，可以防範海外突發狀況，且因每家保險公司提供的服務項目不同，建議投保前留意保險公司所提供的海外急難救助的服務項目有哪些。

全球人壽進一步表示，像是該公司就已全面提升海外急難救助服務計劃，不分保單性質，皆可享有海外急難救助服務，更與全亞洲唯一擁有自屬醫療專機隊的救援公司飛特立合作，為全球人壽提供專屬的海外急難空中醫療救援團隊，服務範圍囊括醫療、旅遊及法律等 3 大類共 24 項救援服務，每架醫療專機皆配置有 120 項醫療配備，提供 24 小時急難救助專線及醫療設備齊全，給保戶最安心即時的即刻救援服務。

重點二、加保海外突發疾病醫療險附約

海外醫療及住院費用昂貴，以日本為例，如因為突發疾病需要在當地就醫甚至住院，其醫療費用可能動輒萬元以上，十分可觀。據日本觀光廳調查，2017 年訪日觀光客中，約 6% 曾於旅行中因疾病或受傷就醫，其中有約 3 成的旅客未加入旅遊醫療保險。為此，外交部呼籲國人出國旅遊前應投保海外醫療保險，並確認保險給付內容是否充分，避免因無法負擔醫療費而延遲就醫時機。

全球人壽建議，除了基礎的旅平險及旅平傷害醫療險附加條款外，建議還可以加保海外突發疾病醫療附加條款，讓保障更加完整，如萬一因突發疾病引起不適必須在海外緊急就醫，可以降低這筆突然增加的海外醫療費用，減輕財務上的負擔。

重點三、留意保險空窗期

台灣民眾出國投保意識高，但全球人壽提醒，有兩種族群要特別留意投保的保險出現「空窗期」的問題。一是習慣刷卡支付團費或機票以獲得信用卡附贈旅平險的民眾，一般信用卡公司附贈的旅平險，保障範圍多限定在搭乘交通工具期間，並非整趟旅程，且有些旅平險僅保障持卡人本人，不一定包含同行的家人，甚至沒有涵蓋意外醫療、海外突發疾病等，都會造成保障的缺口。

另一群需要特別留意的則是出國遊學者，某些國家會針對遊學生提供基本的醫療保障，或在申請學校時，學校會提供代投保當地保險公司商業保險的服務，但當地保險不一定涵蓋從台灣出發到當地學校報到、就學放假期間出遊以及畢業後回台的行程。因此，民眾在出國前，最好還是要向保險公司投保旅行平安相關的保險，確保從踏出國門的第一步，即擁有完備的保險保障。

 

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