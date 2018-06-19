國巨集團併購又一起 凱美擬換股合併帛漢 每股溢價1

凱美表示，公司為鋁質電容廠，在電容器領域具備多年輕驗，自有品牌 JAMICON 品牌也廣受國內外客戶肯定，帛漢則是全球最大的乙太網路變壓器製造商，也是以自有品牌 Bothhand 行銷。

國巨 (2327-TW) 集團併購動作連連，鋁質電容廠凱美 (5317-TW) 宣布，將以 0.93 股換 1 股的比例，合併變壓廠帛漢 (3299-TW)，以帛漢上周五收盤價 71.9 元計算，溢價幅度約 14.4%。凱美將為存續公司，帛漢則將下櫃。預計合併基準日為 12 月 11 日。

凱美表示，公司在與智寶 (2375-TW) 深度結盟後，營運績效顯著提升，不過長期依賴鋁質電容單一產品，仍易受景氣波動，為尋求更多營運支柱與動能，集團將不再侷限於被動元件領域。

凱美指出，就全球產業趨勢，市場已經確立朝物聯網、車載及 5G 三大領域發展，尤其 2019 年 5G 技術落地後，將可提供物聯網等更佳的運作環境，也會是電子業下一波動能，因此公司將以此規劃中長期產品、技術及市場的重點投資對象。

凱美表示，未來公司將選擇銷售通路、生產管理模式相近的產業，作為合作、結盟或併購對象，已成為高附加價值電子零組件供應商，創造股東及員工最高利益。