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台東熱氣球和垃圾處理 獲傑出公關獎

中央社2018/06/19 17:30
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）財團法人公共關係基金會舉辦「2018傑出公關獎」，台東縣政府交觀處「用熱氣球翻轉台東」和環保局的「面對垃圾危機」，雙雙獲獎。

財團法人公共關係基金會傑出公關獎選拔，從民國80年開始，每2年評選一次，是台灣公關業界的盛事。今年共有66件專案角逐9個獎項，台東縣政府和新北市政府均同時拿下2獎，成為最大贏家。

交通及觀光發展處長江慧卿表示，交觀處這次以「用熱氣球翻轉台東–創造台東幸福經濟」拿到傳播獎，有機會讓社會大眾再一次看見台東熱氣球。

江慧卿表示，台東擁有優越自然資源及環境，但交通不便，縣政府8年前首創台灣唯一的熱氣球嘉年華活動，吸引大量遊客，創造商機，並成功讓國內外認識台東，提高國際能見度。

另外，環保局也以「面對垃圾危機–多管齊下找解方」獲頒危機管理獎。環保局長謝清泉表示，台東垃圾問題透過公眾溝通，讓民眾更了解政府的作為，進而配合政策執行，共同解決台東垃圾問題。

謝清泉說，這幾年來，環保局努力從源頭減量，資源回收著手，減少垃圾產生量，也積極配合其它縣市垃圾處理互惠機制再搭配既有掩埋場活化工程，盡可能處理已經產生的垃圾，對台東縣而言垃圾處理危機一直都在，路還很長要走，但相信自助者天助。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070619

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